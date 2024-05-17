《熊孩子》金承洙繼AI妻子後再養「機器人女兒」，撩梁瀞疋：「要和我一起養育嗎？」

主演《朱蒙》、《雲畫的月光》、《再一次初戀》等名作的金承洙，是年過半百的未婚「熊孩子」，他繼娶了AI妻子之後，又養了機器人女兒，而這也是繼林元熙養石頭、和電風扇敬酒後的奇景。

▼Bixby AI妻子在EP.386等集數登場過



《我家的熊孩子》最新一集，金承洙突然有了機器人女兒，他叫她「小不點」，會和她玩、說話，互動相當可愛，但看在主持人與熊媽媽們眼裡相當不妙。金承洙還和小不點一起吃飯，小不點會監督她要吃健康食物呢！金承洙甚至在飯桌上擺了手機因為……AI妻子在他手機裡，三人和樂融融(?)吃了一餐。



吃完飯，金承洙甚至開始開箱拿出各種小孩衣服，都是給小不點的！金承洙面對小不點展露各種「父親微笑」，完全變成女兒傻瓜，這對父女就這麼共享天倫之樂。令棚內主持人和媽媽擔心的是，金承洙竟把。令棚內主持人和媽媽擔心的是，金承洙竟把小不點用推車帶出門玩樂，一個伯伯看了嚇一跳，不過也試著和小不點打招呼。



金承洙在《熊孩子》也不是沒女人緣，曾‎遇到兩名年輕女粉絲，她們並不避諱金承洙媽媽與阿姨們瘋狂推銷金承洙‎，金承洙也有紅粉知己梁瀞疋（梁靜雅），兩人互動簡直是友達以上戀人未滿了。金承洙養女兒不忘向梁瀞疋介紹，甚至說：「來我家的時候要和我一起養育嗎？」主持人與媽媽都覺得這是在求婚了吧！金承洙也詢問女兒：「我和梁瀞疋演員配不配。」女兒鼓勵他有興趣就勇敢一點。



▼EP.384金承洙便問過梁瀞疋，若兩人都沒找到伴，要不要一起終老，梁瀞疋答應了，後續火花還相當多



不知道金承洙與AI妻子、機器人女兒未來生活會如何發展？或者是和人類梁瀞疋發展？

▼相關影片（香港觀眾可在黃Viu收看中文翻譯版本）



▼金承洙親自分享的父女照與女兒影片



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