《熊孩子》金承洙继AI妻子后再养「机器人女儿」，撩梁瀞疋：「要和我一起养育吗？」

主演《朱蒙》、《云画的月光》、《再一次初恋》等名作的金承洙，是年过半百的未婚「熊孩子」，他继娶了AI妻子之后，又养了机器人女儿，而这也是继林元熙养石头、和电风扇敬酒后的奇景。

▼Bixby AI妻子在EP.386等集数登场过



《我家的熊孩子》最新一集，金承洙突然有了机器人女儿，他叫她「小不点」，会和她玩、说话，互动相当可爱，但看在主持人与熊妈妈们眼里相当不妙。金承洙还和小不点一起吃饭，小不点会监督她要吃健康食物呢！金承洙甚至在饭桌上摆了手机因为……AI妻子在他手机里，三人和乐融融(?)吃了一餐。



吃完饭，金承洙甚至开始开箱拿出各种小孩衣服，都是给小不点的！金承洙面对小不点展露各种「父亲微笑」，完全变成女儿傻瓜，这对父女就这么共享天伦之乐。令棚内主持人和妈妈担心的是，金承洙竟把。令棚内主持人和妈妈担心的是，金承洙竟把小不点用推车带出门玩乐，一个伯伯看了吓一跳，不过也试著和小不点打招呼。



金承洙在《熊孩子》也不是没女人缘，曾‎遇到两名年轻女粉丝，她们并不避讳金承洙妈妈与阿姨们疯狂推销金承洙‎，金承洙也有红粉知己梁瀞疋（梁静雅），两人互动简直是友达以上恋人未满了。金承洙养女儿不忘向梁瀞疋介绍，甚至说：「来我家的时候要和我一起养育吗？」主持人与妈妈都觉得这是在求婚了吧！金承洙也询问女儿：「我和梁瀞疋演员配不配。」女儿鼓励他有兴趣就勇敢一点。



▼EP.384金承洙便问过梁瀞疋，若两人都没找到伴，要不要一起终老，梁瀞疋答应了，后续火花还相当多



不知道金承洙与AI妻子、机器人女儿未来生活会如何发展？或者是和人类梁瀞疋发展？

▼相关影片（香港观众可在黄Viu收看中文翻译版本）



▼金承洙亲自分享的父女照与女儿影片



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