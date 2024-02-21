《雲畫的月光》《再一次初戀》金承洙半百未婚，巧遇年輕女粉絲媽媽阿姨瘋狂推銷

曾主演《漂亮寶貝》（美麗的你）、《朱蒙》等劇開啟知名度，也曾在《雲畫的月光》演出朴寶劍父王，近年和明世彬搭檔《三姊弟要勇敢》、和金昭誾搭檔《三姊弟要勇敢》都頗有人氣的金承洙，年過半百仍未婚，近期加入了《我家的熊孩子》陣容。

《我家的熊孩子》最新EP.381，金承洙帶媽媽、兩位阿姨一同出遊，在排隊搭纜車時遇上了兩名女粉絲，粉絲想和金承洙合照，金承洙馬上答應了，親切的拿了她們的手機自拍，粉絲見到真人也頻頻讚嘆「真的很帥呢」。粉絲還表達自己從《朱蒙》（2006）開始就很喜歡金承洙，和阿姨們便聊了起來，還一起搭同一台纜車。



由於媽媽和阿姨們都煩惱金承洙的人生大事已久，忍不住主動出擊問兩名女粉絲是否結婚了、住哪裡，讓金承洙很不好意思的躲遠遠：「不是……你們在搞什麼戶口調查嗎？」



纜車上，話題也離不開金承洙的好，媽媽甚至說：「我家孩子雖然年紀大，但有看過之前幾集《熊孩子》嗎？他男性賀爾蒙指數最高！」粉絲灰衣掩面，粉衣粉絲拍手說：「我看過那集！」都忍不住笑出來，金承洙難為情到了極點說：「兩位也許是為了等待命中注定的相遇才來，結果遇到我們……」結果灰衣女粉絲回應：「這就是命中注定的相遇啊！」又打中媽媽和阿姨們的心。



很可惜這段「纜車邂逅」還是要結束，主持人申東燁看了很惋惜：「我應該在場的！」媽媽也說：「我也想留她們吃飯啊……」不曉得還會不會有後話呢？

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