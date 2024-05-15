《她死了》《逆貧大叔》同時攻佔電視電影螢幕的卞約漢，宿醉隔天作客張度妍節目展現反差萌

近期同時有兩部作品電影《她死了》與Disney＋電視劇《逆貧大叔》與觀眾們見面的演員卞約漢，與申惠善共同作客張度妍網路節目，分享自己即使宿醉未清醒的狀態之下仍然堅持完成工作。

在張度妍的YT節目中，邀請到相隔7年又再度合作電影的卞約漢以及申惠善兩位演員，卞約漢在節目中直接提到自己現在有點宿醉狀態，因為昨天的行程完畢後，有個不得不參與的宴會酒席，於是就這樣喝了滿多。申惠善也分享了在拍攝前收到卞約漢的訊息，問她今日狀態如何，她回答說「不錯」的同時也問了一下卞約漢同樣問題，卞約漢回應「爛醉」之後就把訊息刪除了。



卞約漢還說明，刪除這訊息並非因為這兩個字，而是因為他在後面寫著哭哭的表情符號「ㅠㅠ」才刪除的，與他自己平時的個性太不合了，引發笑聲。申惠善還透露卞約漢也時常傳來「嗯？」的一些詢問，而回答後他會回送一顆愛心，卞約漢則是驚慌的表示「不小心按到的但卻不知道怎麼收回」，更表示他想起自己連對媽媽都沒傳過愛心符號，散發出有點反差萌的魅力。



訪談的內容也不時提到卞約漢的宿醉狀態，雖然他說因為喝了迎賓飲料有比較好一點，但只要回答稍微有點偏離主題，就會讓張度妍都高聲提醒他「還不快打起精神」，卞約漢也開玩笑說，張度妍讓他感到害怕，宿醉都變得清醒了。身為演員的他還擔心節目播出效果不好，不過許多觀眾們反映，卞約漢這樣反而展現出隱隱約約的魅力，更加吸引觀眾。電影《她死了》將於5月底在台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞