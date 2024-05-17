Disney+《逆貧大叔》宋康昊出道33年首部電視劇！人性、權力較勁的暗潮洶湧一看秒上癮

日前剛落幕的第60屆百想藝術大賞中，Disney+獨家製播的《MOVING 異能》一口氣就奪下電視部門大賞、劇本賞與男子新人演技賞，成為電視部門最大贏家。不過這只是剛開始！上半年度重點大戲《逆貧大叔》直接找來從未在小螢幕出演的宋康昊擔綱男主角，與兩大實力派男神卞約漢、李奎炯聯手演出爾虞我詐的角力之爭。首播日一口氣播出5集，就是要讓你看到欲罷不能！

近年來最強破格韓劇

若你喜愛鬥智權謀影集如《紙牌屋》、或是經典權鬥類劇情《輔佐官–改變世界的人們》，《六龍飛天》，可千萬不要錯過2024年最強破格韓劇《逆貧大叔》！該劇以1960年代混亂的大韓民國為背景架構，描述飾演「三食叔叔」朴斗七的宋康昊，如何以自身謀略周旋在政商大佬之間、利用權謀智巧操縱他人以完成自身的終極目標「讓人人都有飯吃」。而劇中更有多個派系爭鬥，為了權位不惜相互陷害、算計，讓人越看越上癮！



宋康昊首部小螢幕作品

說到宋康昊幾乎已經是南韓國寶級的大咖演員，無論是《殺人回憶》、《駭人怪物》、《我只是個計程車司機》，或是紅遍全世界的《寄生上流》，以及讓他奪下坎城影展影帝寶座的《嬰兒轉運站》都是叫好叫座。不過《逆貧大叔》卻是他出道33年來第一部韓劇，過去他與《逆貧大叔》申延植導演曾合作過2部作品，這次是兩人3度攜手合作。

宋康昊在劇裡遊走派系間擔任協調者，在前5集中他一邊替大選候選人姜成民（李奎炯飾演）除掉內憂，又要扶植一手培養的金產（卞約漢飾演）壯大，然而這中間還穿插疑似背叛眾人的反轉劇情，能詮釋如此複雜又糾葛的心境，絕對只有宋康昊一人。



劇中的極與極—金產、姜成民

俗話說「千里馬常有而伯樂不常有」意指有能之士也要遇到賞識他的人，卞約漢所飾演的金產與三食叔叔可說就是如此的存在。在一次演講中他闡述了自己經濟政策計畫目標，吸引了三食叔叔注意，金產的膽量跟抱負，讓三食叔叔知道他是可以成大事的人，也因此積極網羅並幫他鋪好成就之路。

至於姜成民則是殺人不眨眼的國會議員，由於內心時常感到焦慮，因此只要對他產生威脅的事物都要斬草除根，殘酷的轉變也讓三食叔叔有了惻隱之心，有網友也認為這個角色相當有挑戰度。而金產與姜成民在劇中可說是極與極的設定，兩人未來會如何發展，同樣備受劇迷好奇。





Tiffany何時登場？

當初卡司名單出來時，不少劇迷最驚呼的莫過於少女時代成員Tiffany的登場，這是她繼《財閥家的小兒子》之後再次以演員身份現身在觀眾面前。先前在記者會上她也興奮表示「能成為宋康昊前輩出道作品的一部分，我非常榮幸！」

根據維基百科說明，她將以財團理事的角色出現，在韓國遇見了有著遠大目標的金產，進而開始關注他的目標。兩人在之後高機率會有感情戲，且Tiffany在預告中也送上了自己的螢幕初吻，請好好期待作為演員的Tiffany更多精采表現吧！



除了《逆貧大叔》之外，Disney+好劇同樣不間斷，在13日上線的《碰撞搜查線》話題滿點，該劇更是由《模範計程車》導演朴俊宇執導。萬年反派許城泰也在劇中飾演交通犯罪調查組組長，攜手實力派演員《我的出走日記》李民基與《MOVING 異能》郭善英，共同展開橫衝直撞的犯罪追蹤故事。這個周末就跟著Disney+一起享受韓劇輪番洗禮吧！

Disney+獨家影集《逆貧大叔》全劇共16集，更新時間每週三 下午3:00上架新2集、首播日更新5集、完結篇一次更新3集！

Disney+獨家跟播《碰撞搜查線》全劇共12集，更新時間每週一，二 晚間10:30上架新1集！

●《逆貧大叔》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-b962a176-6de4-4aec-aefa-6913ff4805b5

●《碰撞搜查線》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-43a15c58-3abd-4293-a5bc-b1337d9da16d

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