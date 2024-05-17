【韓網熱門】柳炳宰IG洩露邊佑錫weverse DM

韓國諧星柳炳宰昨晚更新IG，文字幾乎原樣復刻邊佑錫在weverse DM（direct message，私訊）的語氣：「zazan~非常感謝今天陪我一起吃飯^-^現在IG服務器... 沒再癱瘓了，嘿^-^wuli有病長壽們今天辛苦了，我現在要碎覺啦~晚安喲^-^」

（*「有病長壽」是柳炳宰粉絲官咖名）



韓國網友評論：

1. 模仿邊佑錫真的很煩，瘋了啦哈哈哈哈哈

2. 差點以為邊佑錫發DM給我，好氣哦kkkk

3. 柳炳宰、柳善宰，居然只差一個字耶

4. 炳宰呀，柳炳宰！

5. 要背著炳宰跑嗎

6. 把炳宰留在原地，大家快跑

7. 背著炳宰來個過肩摔

8. 第5張照片拍得最好看（*小編注：只有4張照片）

9. 炳宰的搞笑sense真的很強kkkk

10. 特地拍一張後背照片也是模仿邊佑錫嗎？ kkkk

11. 柳炳宰也有付費訂閱邊佑錫weverse嗎？ kkk

12. 邊佑錫weverse快要變成公共財產啦kkk

13. 邊佑錫的語氣那麼可愛嗎...？ 天吶...

出處：https://theqoo.net/hot/3233610040，https://www.instagram.com/p/C7B9toyPCVx/?img_index=1

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞