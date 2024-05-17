Disney+《逆贫大叔》宋康昊出道33年首部电视剧！人性、权力较劲的暗潮汹涌一看秒上瘾

日前刚落幕的第60届百想艺术大赏中，Disney+独家制播的《MOVING 异能》一口气就夺下电视部门大赏、剧本赏与男子新人演技赏，成为电视部门最大赢家。不过这只是刚开始！上半年度重点大戏《逆贫大叔》直接找来从未在小萤幕出演的宋康昊担纲男主角，与两大实力派男神卞约汉、李奎炯联手演出尔虞我诈的角力之争。首播日一口气播出5集，就是要让你看到欲罢不能！

近年来最强破格韩剧

若你喜爱斗智权谋影集如《纸牌屋》、或是经典权斗类剧情《辅佐官–改变世界的人们》，《六龙飞天》，可千万不要错过2024年最强破格韩剧《逆贫大叔》！该剧以1960年代混乱的大韩民国为背景架构，描述饰演「三食叔叔」朴斗七的宋康昊，如何以自身谋略周旋在政商大佬之间、利用权谋智巧操纵他人以完成自身的终极目标「让人人都有饭吃」。而剧中更有多个派系争斗，为了权位不惜相互陷害、算计，让人越看越上瘾！



宋康昊首部小萤幕作品

说到宋康昊几乎已经是南韩国宝级的大咖演员，无论是《杀人回忆》、《骇人怪物》、《我只是个计程车司机》，或是红遍全世界的《寄生上流》，以及让他夺下坎城影展影帝宝座的《婴儿转运站》都是叫好叫座。不过《逆贫大叔》却是他出道33年来第一部韩剧，过去他与《逆贫大叔》申延植导演曾合作过2部作品，这次是两人3度携手合作。

宋康昊在剧里游走派系间担任协调者，在前5集中他一边替大选候选人姜成民（李奎炯饰演）除掉内忧，又要扶植一手培养的金产（卞约汉饰演）壮大，然而这中间还穿插疑似背叛众人的反转剧情，能诠释如此复杂又纠葛的心境，绝对只有宋康昊一人。



剧中的极与极—金产、姜成民

俗话说「千里马常有而伯乐不常有」意指有能之士也要遇到赏识他的人，卞约汉所饰演的金产与三食叔叔可说就是如此的存在。在一次演讲中他阐述了自己经济政策计画目标，吸引了三食叔叔注意，金产的胆量跟抱负，让三食叔叔知道他是可以成大事的人，也因此积极网罗并帮他铺好成就之路。

至於姜成民则是杀人不眨眼的国会议员，由於内心时常感到焦虑，因此只要对他产生威胁的事物都要斩草除根，残酷的转变也让三食叔叔有了恻隐之心，有网友也认为这个角色相当有挑战度。而金产与姜成民在剧中可说是极与极的设定，两人未来会如何发展，同样备受剧迷好奇。





Tiffany何时登场？

当初卡司名单出来时，不少剧迷最惊呼的莫过於少女时代成员Tiffany的登场，这是她继《财阀家的小儿子》之后再次以演员身份现身在观众面前。先前在记者会上她也兴奋表示「能成为宋康昊前辈出道作品的一部分，我非常荣幸！」

根据维基百科说明，她将以财团理事的角色出现，在韩国遇见了有著远大目标的金产，进而开始关注他的目标。两人在之后高机率会有感情戏，且Tiffany在预告中也送上了自己的萤幕初吻，请好好期待作为演员的Tiffany更多精采表现吧！



除了《逆贫大叔》之外，Disney+好剧同样不间断，在13日上线的《碰撞搜查线》话题满点，该剧更是由《模范计程车》导演朴俊宇执导。万年反派许城泰也在剧中饰演交通犯罪调查组组长，携手实力派演员《我的出走日记》李民基与《MOVING 异能》郭善英，共同展开横冲直撞的犯罪追踪故事。这个周末就跟著Disney+一起享受韩剧轮番洗礼吧！

Disney+独家影集《逆贫大叔》全剧共16集，更新时间每周三 下午3:00上架新2集、首播日更新5集、完结篇一次更新3集！

Disney+独家跟播《碰撞搜查线》全剧共12集，更新时间每周一，二 晚间10:30上架新1集！

●《逆贫大叔》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-b962a176-6de4-4aec-aefa-6913ff4805b5

●《碰撞搜查线》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-43a15c58-3abd-4293-a5bc-b1337d9da16d

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻