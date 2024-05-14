人氣男團ENHYPEN超光速回歸！！昨天才發特別專輯，預計七月又要發表新歌

ENHYPEN 粉絲：本命回歸的速度，就如同錢包拉鍊才剛剛關上，就又要打開了！XD

男團 ENHYPEN 如同閃電般的速度推出新作品，韓媒 Star News 獨家報道他們將於7月中旬發行新專輯。



ENHYPEN 才剛在昨天（5/13）發行了Dark Moon特別專輯《MEMORABILIA》。 這是HYBE Original Story的首張實體專輯，限量製作，還特別收錄了出道以來首次發行的小分隊歌曲，為全球歌迷帶來如驚喜一般地禮物和樂趣。

▼主打歌〈Fatal Trouble〉MV：



此前，ENHYPEN 的前作第五張迷你專輯《ORANGE BLOOD》累計銷量突破200萬張，加入了雙百萬的銷量行列，並從上個月開始，在美國五個城市成功舉行世界巡迴演唱會「FATE PLUS」與來自世界各地的 ENGENE（粉絲名）見面。

▼熱門曲〈Sweet Venom〉MV：



在韓國流行音樂市場上，每年夏天都被認為是回歸的旺季，偶像們也努力展現自身獨特風格，來贏得「夏日」開頭的稱號，目前眾多歌手團體也以2024年的夏季為目標，想必今年也會相當精采。



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