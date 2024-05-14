ILLIT新歌編舞又被爆抄襲NewJeans！表演總監發文痛斥：連廣告舞蹈都？這都是複製貼上！

近日，在多個網路社區上傳標題為《看起來與 NewJeans 麥當勞廣告曲舞蹈相似 ILLIT〈Lucky Girl Syndrome〉舞蹈》的文章。

〈Lucky Girl Syndrome〉是 ILLIT 最近發行的新曲，舞蹈中出現雙手敞開交叉跺腳的動作。部分網友認爲，這動作與去年 NewJeans 麥當勞廣告展示的舞蹈相似，還剪輯兩個舞蹈影片，進行了對比。



提出上述疑惑後，編 NewJeans 舞蹈的編舞家們通過IG 限時動態接連上傳了狙擊「舞蹈抄襲爭議」的貼文。表演總監金恩珠（音）表示：「嗯？真的嗎？連商業廣告舞蹈也？這段時間真的忍了好久，但如果說是巧合的話，是不是有點過分了吧？是啊！也有可能差不多， 但是一般參考的話，會出於禮貌稍微改變一下，但這都是複製貼上。」



表演總監 BLACK.Q 也寫道：「不是吧！之前一直忍著那種想法，沒想到還會跳廣告舞蹈，誰的辛苦這樣出現，真的不是件容易的事情。」



這也立即在韓網引發熱烈討論，韓網友：「是山寨貨啊」、「抄襲別人的東西總得拿出點誠意來啊」、「還以爲編舞是得到允許後編的...因爲一模一樣」、「我以爲是得到了編舞家的同意呢」、「舞蹈怎麼跳得那麼差？ 怎麼出道？」、「在中國模仿韓國歌手的感覺」、「連廣告舞蹈也跟著跳是不是太過分了」、「只有孩子們很可憐 嗚嗚」、「沒有商業道德的人啊」等等。

而 ILLIT 抄襲 NewJeans 編舞的爭議已經不是第一次，有人懷疑 ILLIT 的〈My World〉的部分舞蹈與 NewJeans的歌曲〈Attention〉相似。再加上ADOR閔熙珍代表也一直主張「ILLIT 抄襲 NewJeans，ILLIT 在髮型、妝容、服裝、舞蹈、照片、影像、活動出演等演藝活動的所有領域都抄襲 NewJeans。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞