人气男团ENHYPEN超光速回归！！昨天才发特别专辑，预计七月又要发表新歌

ENHYPEN 粉丝：本命回归的速度，就如同钱包拉炼才刚刚关上，就又要打开了！XD

男团 ENHYPEN 如同闪电般的速度推出新作品，韩媒 Star News 独家报道他们将於7月中旬发行新专辑。



ENHYPEN 才刚在昨天（5/13）发行了Dark Moon特别专辑《MEMORABILIA》。 这是HYBE Original Story的首张实体专辑，限量制作，还特别收录了出道以来首次发行的小分队歌曲，为全球歌迷带来如惊喜一般地礼物和乐趣。

▼主打歌〈Fatal Trouble〉MV：



此前，ENHYPEN 的前作第五张迷你专辑《ORANGE BLOOD》累计销量突破200万张，加入了双百万的销量行列，并从上个月开始，在美国五个城市成功举行世界巡回演唱会「FATE PLUS」与来自世界各地的 ENGENE（粉丝名）见面。

▼热门曲〈Sweet Venom〉MV：



在韩国流行音乐市场上，每年夏天都被认为是回归的旺季，偶像们也努力展现自身独特风格，来赢得「夏日」开头的称号，目前众多歌手团体也以2024年的夏季为目标，想必今年也会相当精采。



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