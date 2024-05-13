「新世界百貨會長外孫女」文徐允出道告吹？將不以Teddy新女團成員出道！

近日，據歌謠界透露，新世界百貨李明熙會長的外孫女文徐允（문서윤）未能進入被稱爲「Teddy新女團」的 The Black Label 製作的女團出道組，出道告吹的原因並沒有公開。

今年2月，通過網路社區公開名爲「Teddy新女團」的照片，引起大家的關注。 公開的照片中，幾名成員在疑似練習室的地方拍照，文瑞允與2018年與 The Black Label 簽訂專屬合約有著「小Jennie」之稱的德韓混血兒 Ella Gross擺出了姿勢。之後就有不少人猜測，文徐允將作爲財閥子弟首次以 K-POP 女子組合出道，一時成爲話題。



當時 The Black Label 方面對文徐允的出道傳聞沒有表明立場，僅回應：「以今年上半年出道爲目標，正在準備女子組合，具體事項將在之後公開。」





2002年出生的文徐允是就讀於美國名校哥倫比亞大學的才女，在 IG 上的粉絲超過9萬人。之前曾和 BLACKPINK、全昭彌（SOMI）、2NE1 的 CL 等展現特別的交情，還曾上傳和 G-Dragon 一同看演唱會的影片。

而 The Black Label 是組合1TIME出身，過去在YG娛樂製作過 BIGBANG、2NE1，BLACKPINK等組合 Teddy 成立的廠牌。現在旗下有歌手Zion.T、全昭彌、太陽和演員朴寶劍、李鍾元等。

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