朴軫泳再次牽手《Golden Girls》PD打造全新選秀內容，JYP娛樂全程參與

歌手兼製作人朴軫泳將與《Golden Girls》製片人楊赫PD合作，推出一檔選秀節目。

今日（13日），據韓媒「Star News」報導，朴軫泳計劃與KBS的楊赫PD合作，以下半年播出為目標推出一檔新的選秀節目。

楊赫PD曾執導KBS 2TV的人氣綜藝節目《Golden Girls》，這是一檔關於K-pop最頂級製作人朴軫泳與國內最頂級的4位女歌手—仁順伊、朴美京、慎孝范、李銀美如何組成最強DIVA女團的節目，播出當時引起了大量關注並受到觀眾的喜愛。

朴軫泳和楊赫PD在《Golden Girls》的成功基礎上再次攜手合作， 預計這將是一檔尋找朴軫泳的繼任者的選秀節目。JYP娛樂，作為朴軫泳領導的韓國代表性K-pop企劃公司之一，也將參與此次節目。 通過選秀節目選拔出來的藝人將在朴軫泳的豐富經驗和JYP娛樂的系統化訓練系統下進行練習，並出道。娛樂界相關人士表示：「與《Golden Girls》不同，JYP娛樂將參與此次選秀節目的選拔和出道過程。 」

朴軫泳和楊赫PD的選秀節目預計將在下半年播出。 擁有《Golden Girls》美好回憶的朴軫泳和楊赫PD將以什麼樣的音樂娛樂節目再次出現在觀眾面前，引起大家的期待和關注。

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