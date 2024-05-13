「新世界百货会长外孙女」文徐允出道告吹？将不以Teddy新女团成员出道！

近日，据歌谣界透露，新世界百货李明熙会长的外孙女文徐允（문서윤）未能进入被称爲「Teddy新女团」的 The Black Label 制作的女团出道组，出道告吹的原因并没有公开。

今年2月，通过网路社区公开名爲「Teddy新女团」的照片，引起大家的关注。 公开的照片中，几名成员在疑似练习室的地方拍照，文瑞允与2018年与 The Black Label 签订专属合约有著「小Jennie」之称的德韩混血儿 Ella Gross摆出了姿势。之后就有不少人猜测，文徐允将作爲财阀子弟首次以 K-POP 女子组合出道，一时成爲话题。



当时 The Black Label 方面对文徐允的出道传闻没有表明立场，仅回应：「以今年上半年出道爲目标，正在准备女子组合，具体事项将在之后公开。」





2002年出生的文徐允是就读於美国名校哥伦比亚大学的才女，在 IG 上的粉丝超过9万人。之前曾和 BLACKPINK、全昭弥（SOMI）、2NE1 的 CL 等展现特别的交情，还曾上传和 G-Dragon 一同看演唱会的影片。

而 The Black Label 是组合1TIME出身，过去在YG娱乐制作过 BIGBANG、2NE1，BLACKPINK等组合 Teddy 成立的厂牌。现在旗下有歌手Zion.T、全昭弥、太阳和演员朴宝剑、李钟元等。

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