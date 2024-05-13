朴轸泳再次牵手《Golden Girls》PD打造全新选秀内容，JYP娱乐全程参与

歌手兼制作人朴轸泳将与《Golden Girls》制片人杨赫PD合作，推出一档选秀节目。

今日（13日），据韩媒「Star News」报导，朴轸泳计划与KBS的杨赫PD合作，以下半年播出为目标推出一档新的选秀节目。

杨赫PD曾执导KBS 2TV的人气综艺节目《Golden Girls》，这是一档关於K-pop最顶级制作人朴轸泳与国内最顶级的4位女歌手—仁顺伊、朴美京、慎孝范、李银美如何组成最强DIVA女团的节目，播出当时引起了大量关注并受到观众的喜爱。

朴轸泳和杨赫PD在《Golden Girls》的成功基础上再次携手合作， 预计这将是一档寻找朴轸泳的继任者的选秀节目。JYP娱乐，作为朴轸泳领导的韩国代表性K-pop企划公司之一，也将参与此次节目。 通过选秀节目选拔出来的艺人将在朴轸泳的丰富经验和JYP娱乐的系统化训练系统下进行练习，并出道。娱乐界相关人士表示：「与《Golden Girls》不同，JYP娱乐将参与此次选秀节目的选拔和出道过程。 」

朴轸泳和杨赫PD的选秀节目预计将在下半年播出。 拥有《Golden Girls》美好回忆的朴轸泳和杨赫PD将以什么样的音乐娱乐节目再次出现在观众面前，引起大家的期待和关注。

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