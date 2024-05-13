【韓網熱門】邊佑錫效應！《Running Man》收視率時隔3個月重回4%，最高收視率6.3%

邊佑錫不愧是大勢，他一亮相直接讓《Running Man》低迷了3個月的收視率上升。

5月12日播出了邊佑錫作為嘉賓登場的《Running Man》第704期，當天全國收視率為4.0%，比上週上升了0.8%，也是繼2月4日的節目之後，時隔3個月再次衝進4%圈，尤其是瞬間收視率直接衝上了6.3%。



相關消息火速在韓網各大論壇傳播開來，也引發了廣大網友的討論：

1. 我差不多有10年沒看RM了，特意為了邊佑錫去看的

2. 我因為車禍臥床休養中，我一般週日不看綜藝，電視劇也都是在ott上看的，但是這天的RM我是直接開電視看的，出生以來第一次！ 為了看這期從5點開始就打開了電視

3. 啊，我還是第一次看RM的本放

4. 聽說邊佑錫當嘉賓，我從外邊飛奔回家

5. 他真的是讓人光是看到他，就會覺得很有趣

6. 邊佑錫，你就是最佳笑星，這張臉太有趣了

7. 是邊佑錫有趣，老實說節目企劃很一般，性價比美食tour，RM節目組真的要好好反省一下

8. 我是因為邊佑錫才看的，但這期好無聊啊

9. 全昭旻退出之後還是第一次看RM

10. 我是因為好奇邊佑錫去看的，他這個人自然不做作，很溫和，確實有紅的底氣

11. 好久沒看RM，真的是為了他才看的，而且也只是為了看他那張臉，哈哈哈哈

12. 收視率很公正，哈哈哈

13. 他的存在就足夠有趣了，第一次切實體會到了什麼叫做「這張臉足夠有趣」

14. 就為了看節目，我連家族聚會都沒去

15. 為了看邊佑錫打開了電視，沒想到劉在錫讓人笑瘋了

16. 昨天遊戲很無趣，但是聊天環節還不錯

17. 我差不多有100年沒打開過電視了，昨天為了他重新看了電視

18. 上一次看RM，還是5年前我本命團上節目的時候

19. 我完全是為了看善宰這張臉

20. 我看了一點，但是好無聊啊，就放棄了，但聽說後面還不錯，看來要重看了

21. RM無聊，有趣的是邊佑錫那張臉

22. 第一次知道什麼叫「光是看到這個人就已經很有趣了」

23. 有一種治癒的感覺，節目組、RM成員都是，完全是一種休息放鬆的感覺

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