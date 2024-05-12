【韓網熱門】私心想要金惠奫搭檔這3位97年生男演員！沒想到這位呼聲超高

《背著善宰跑》已經播到第10集，男、女主角邊佑錫和金惠奫全都人氣暴漲，雖然該劇在韓國收視率並不高，但並不影響他們的話題度，兩人絕對是當下的大勢。

金惠奫一直被稱「CP達人」，和搭檔過的男演員都CP值拉滿。 最近X上有網友發表了自己的意見，希望馬爾濟斯公主（粉絲對金惠奫的暱稱）能夠和這3位97年出生的男演員合作。



갠적으로 마멜공주랑 뭐 좀 찍어줬으면 하는 97년생들 pic.twitter.com/cEZcYBSwdX — 헌사득 (@chamchamtaeri) May 8, 2024

1. 郭東延

2. 車銀優

3. 李濬榮

相關內容被轉發到theqoo之後，引爆網友討論：

1. 其實能不能和泰成再合作一次啊（《背著善宰跑》男二「金泰成」）

2. 郭東延，有一種執著男的感覺，他倆合作絕對是演技盛宴

3. 快和李濬榮搭一次吧，顏值太配了

4. 和李濬榮演瘋批類型的作品吧，太適合了

5. 本來沒太多想法，不過看車銀優和金惠奫演浪漫喜劇也不錯

6.很想看她和郭東延演《三流之路》那種大學校園浪漫劇，見面就吵架卻又十分心動，應該會很有趣

7. 車銀優、 李濬榮、金惠奫，你們三人不能合作一次嗎

8. 她很適合那種狐狸相的男生

9. 和車銀優畫風不搭，確實和李濬榮更配，這樣來看他其實和邊佑錫感覺很像

10李濬榮和金惠奫很適合演那種互相厭倦的關係，財閥家裡的孩子這種，車銀優和郭東延就是帶點浪漫喜劇色彩的作品，我私心想要那些男演員都和她合作一次

11. 原來這麼多人和我一樣都覺得她和李濬榮很搭啊

12. 像《偶然發現的一天》李宰旭那樣討厭但忍不住心動的關係是我偏愛的類型，求你和李濬榮搭一次這種劇情吧。 金惠奫是那種拍什麼都會吸引人的女演員

13.可以和這些男演員拍即有愛情線又有打戲的劇情啊，看了金惠奫的作品之後你會發現自己會莫名其妙喜歡上和她搭戲的男演員！男演員們，你們應該好好對待馬爾濟斯公主

14. 和車銀優搭的話，有一種李敏鎬和金高銀的感覺，很一般唉

15. 和李濬榮演那種大吵特吵的劇情吧，鬧很兇的那種

16. 搭檔李濬榮的話就是兩人的表演經歷show了，一定會是傳奇級

17. 李濬榮，這張臉已經很有故事感了

18. 不要拍那種浪漫喜劇，想看兩個男人競爭，為她打架的戲

19. 和郭東延演一次喜劇古裝戲吧

20.《雞龍山仙女傳》裡的徐志焄也是97年的，他也很適合

21. 想看李濬榮和郭東延兩個壞男人為金惠奫爭風吃醋的劇

22. 覺得她和李濬榮最配，但是看到車銀優，好像也很配唉

原文：https://theqoo.net/square/3223123503

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