【韩网热门】私心想要金惠奫搭档这3位97年生男演员！没想到这位呼声超高

《背著善宰跑》已经播到第10集，男、女主角边佑锡和金惠奫全都人气暴涨，虽然该剧在韩国收视率并不高，但并不影响他们的话题度，两人绝对是当下的大势。

金惠奫一直被称「CP达人」，和搭档过的男演员都CP值拉满。 最近X上有网友发表了自己的意见，希望马尔济斯公主（粉丝对金惠奫的昵称）能够和这3位97年出生的男演员合作。



갠적으로 마멜공주랑 뭐 좀 찍어줬으면 하는 97년생들 pic.twitter.com/cEZcYBSwdX — 헌사득 (@chamchamtaeri) May 8, 2024

1. 郭东延

2. 车银优

3. 李浚荣

相关内容被转发到theqoo之后，引爆网友讨论：

1. 其实能不能和泰成再合作一次啊（《背著善宰跑》男二「金泰成」）

2. 郭东延，有一种执著男的感觉，他俩合作绝对是演技盛宴

3. 快和李浚荣搭一次吧，颜值太配了

4. 和李浚荣演疯批类型的作品吧，太适合了

5. 本来没太多想法，不过看车银优和金惠奫演浪漫喜剧也不错

6.很想看她和郭东延演《三流之路》那种大学校园浪漫剧，见面就吵架却又十分心动，应该会很有趣

7. 车银优、 李浚荣、金惠奫，你们三人不能合作一次吗

8. 她很适合那种狐狸相的男生

9. 和车银优画风不搭，确实和李浚荣更配，这样来看他其实和边佑锡感觉很像

10李浚荣和金惠奫很适合演那种互相厌倦的关系，财阀家里的孩子这种，车银优和郭东延就是带点浪漫喜剧色彩的作品，我私心想要那些男演员都和她合作一次

11. 原来这么多人和我一样都觉得她和李浚荣很搭啊

12. 像《偶然发现的一天》李宰旭那样讨厌但忍不住心动的关系是我偏爱的类型，求你和李浚荣搭一次这种剧情吧。 金惠奫是那种拍什么都会吸引人的女演员

13.可以和这些男演员拍即有爱情线又有打戏的剧情啊，看了金惠奫的作品之后你会发现自己会莫名其妙喜欢上和她搭戏的男演员！男演员们，你们应该好好对待马尔济斯公主

14. 和车银优搭的话，有一种李敏镐和金高银的感觉，很一般唉

15. 和李浚荣演那种大吵特吵的剧情吧，闹很凶的那种

16. 搭档李浚荣的话就是两人的表演经历show了，一定会是传奇级

17. 李浚荣，这张脸已经很有故事感了

18. 不要拍那种浪漫喜剧，想看两个男人竞争，为她打架的戏

19. 和郭东延演一次喜剧古装戏吧

20.《鸡龙山仙女传》里的徐志焄也是97年的，他也很适合

21. 想看李浚荣和郭东延两个坏男人为金惠奫争风吃醋的剧

22. 觉得她和李浚荣最配，但是看到车银优，好像也很配唉

原文：https://theqoo.net/square/3223123503

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻