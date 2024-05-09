韩国实力派女歌手郑恩地，六月底一连两天办见面会会港迷

韩国女子组合Apink的主唱郑恩地去年10月在香港举行安可演唱会后，相隔大半年，决定再度访港，举行粉丝见面会。

尚典娱乐集团有限公司(REG)隆重宣布2024 JEONG EUN JI FANMEETING IN HONG KONG将於2024年6月29 日及30日，一连两天假旺角麦花臣场馆举行。票价分为港币$1,588、$1,188及$888，将於 2024年 5月17 日（星期五）上午10时起经购票通(Cityline) 及大麦网(Damai)作公开发售。凡购买$1,588及$1,188门票的观众，将可以参与演出后的欢送活动；全部购票的观众除可获得香港场限定小卡外，更有机会获得参与团体合照、亲笔签名宝丽来和亲笔签名小卡。



出道13年的郑恩地除了是韩国女子组合Apink的主唱外，也是众所周知的实力派女歌手。今次粉丝见面会以书店为题，除了分享作为歌手郑恩地的故事外，也会分享作为演员、作为一般人的小故事。而且今次也是恩地第一次线下举行个人粉丝见面会，

已预告了届时会与粉丝们近距离接触交流，并会准备丰富多彩的环节，请大家多多期待。

售票详情

2024 JEONG EUN JI FANMEETING IN HONG KONG

日期： 2024年6月29 日及 30日（星期六及星期日）

时间： 晚上7时 (首场) / 下午4时 (尾场)

地点： 旺角麦花臣场馆

门票： 港币$1,588、$1,188*及$888元（全场座位）

*凡购买$1,588及$1,188门票的观众，将可以参与演出后的欢送活动；全部购票的观众除可获得香港场限定小卡外，更有机会获得参与团体合照、亲笔签名宝丽来和亲笔签名小卡。



门票将於2024年5月17日（星期五）上午10时於购票通(Cityline) 及大麦网(Damai)公开发售。

购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

大麦网(Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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