他是天選「柳善宰」！韓媒爆因校園劇題材多名男演員拒接戲，3年才找到邊佑錫

《背著善宰跑》開播之前，誰都沒想到這劇的話題度能高成現在這樣，目前已經在話題度榜單中登頂。

《背著善宰跑》的主演是金惠奫和邊佑錫，兩人並非韓劇圈頂級，整部戲的編劇也不是圈內大神，加上「迷妹穿越拯救本命」的夢女（自我幻想）式題材讓不少觀眾提不起興趣。沒想到的是，首播2集之後，該劇就靠口碑火速逆襲，在韓國本土和海外市場刷出了強大存在感，不少觀眾都患上了「週一病」。

早前電視劇製作發佈會上，導演就曾透露「聽說編劇是選了金惠奫才寫（劇本）的。 如果金惠奫說不出演的話，這部作品可能就不會成功，金惠奫從演技到品性都很努力。 」而對於男主角邊佑錫，導演也說「他是我們電視劇的顏值擔當，游泳選手的身材加上頂級明星的氣場，唱歌也要唱得好。 去釜山看《20世紀少女》時，看到了邊佑錫的全新青春，我想能同時演10多歲和30多歲戲的演員有幾個呢？」



雖然目前為止《背著善宰跑》的收視率徘徊在4.5%左右，遠不如同台播出的《淚之女王》超20%的收視率，但目前金惠奫和邊佑錫全都躋身話題榜TOP3，網路上出現各種關於這部劇的二次創作內容，足以見得主演和作品的熱度。



據韓媒《韓國日報》報導，作為並不受期待的《背著善宰跑》，確定製作就花了3年的時間，不少男演員以為是傻傻的K-POP迷妹單相思故事而拒絕了「善宰」，在男主角選舉陷入困境之時，是邊佑錫答應了演出提案，隨著他的加盟，整部劇的製作重上正軌。 因為「善宰」是歌手，邊佑錫還親自錄製了歌曲，由他演唱的電視劇OST之一的《陣雨》還空降了MELON TOP100榜，甚至不少劇迷喊話音樂節目製作組，希望Eclipse能夠出演音樂節目。



機會來臨之時，邊佑錫牢牢抓住了。 2016年轉行開始拍戲到現在，陸陸續續在《舉重妖精金福珠》、《直立行走的歷史》、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《青春紀錄》、《花開時想月》、《20世紀少女》、《靈魂伴侶》、《大力女子姜南順》等多部作品中亮相過，但都未給觀眾留下深刻的印象，這次因為《背著善宰跑》 爆紅後，被網友們翻出出演過的作品，甚至還被調侃是「之前他從我的全世界錯過」。



《背著善宰跑》裡的邊佑錫明顯演技更加成熟，細緻入微的演技將「善宰」面對「小素」（金惠奫 飾）時的各種心理轉變、情緒變化精準傳達，絲滑演技切換自如，使得觀眾與他同喜同樂，「善宰」 不僅讓觀眾們見證了邊佑錫在演技上質的飛躍，更讓他成為了無數觀眾的新晉老公，靠著獨特的魅力贏得了觀眾們的喜愛和追捧。



此外，《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看：

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