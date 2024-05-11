【韓網熱門】《背著善宰跑》11-12集搶先看韓網反應

tvN昨日上午公開《背著善宰跑》下週的搶先看影片。善宰和小素並排坐著看電視，小素以為剛才自作多情，尷尬說電視裡的大海真美，善宰：「我們也去看大海吧？ 在妳回去之前。」

善宰伸手撥弄小素的頭髮、緩緩靠近，小素閉上眼睛... 但善宰只是去拿遙控器，發現小素尷尬於是說：「我們也回到一分鐘前吧？ 再給我一次機會，我會好好做。」 小素生氣推開他：「算了！都是因為你剛剛在路上親親又跑開，害我誤會。」 善宰笑著說：「啊真可惜。」



선재업고튀어 11-12화 스페셜 선공개



류선재 . . 길에서 솔이한테 막 뽀뽀하고 도망가서

솔이가 이번에도 뽀뽀하는줄 알고 눈 감으니까 고장남



우리도 1분 전으로 돌아갈까?

다시 한번 기회를 주면 내가 잘해볼게 아 아쉽다 ~



당황하는 솔이랑 귀여워하는 류선재

솔선재 연애 너무 달달하다 ♡ pic.twitter.com/bFm4ZC8e2i — (@myfavmel) May 9, 2024

韓國網友評論：

1. 星期一怎麼還沒到！

2. 一大早就讓我的顴骨好痛

3. 啊喲好甜，要得糖尿病了

4. 沒吃飯也出現血糖激增kkk

5. 管不住我的顓骨，默默戴上口罩kkk

6. 牙齦乾涸kkk

7. 上班路上露出笑臉的人全都是因為看了這段。。。

8. 我不需要週末！週一快來ᅲᅲᅲᅲ

9. 因為看影片錯過巴士、11點才上班，我不後悔...

10. 在捷運裡笑得像小醜

11. 《背善跑》比我的人生有趣多了

12. 我明白收視率為何低了，因為無法管理表情，不能和家人一起看kk老公啊，最近週一二晚些回家沒關係

13. 要瘋，我的5月才不是家庭之月，根本是素善之月...

14. 回到一分鐘前？ 這是天生的fox啊，不當藝人太可惜了善宰啊

15. 19歲把34歲耍得團團轉！kkk

16. 為小素瘋狂的傢伙啊，怎麼又錯過時機！

17. 小素內心可是34歲~~善宰加油啊kkk

18. 34歲善宰肯定是講完就親下去了，這隻果然還是小孩...

19. 「好可惜」這句是邊佑錫本體吧？ 我更覺得可惜

20. 我先睡了，週一叫醒我



出處：https：//theqoo.net/hot/3223387454，https：//tv.naver.com/v/51128948

*《背著善宰跑》每週一二更新，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞