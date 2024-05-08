羅PD《百想》得獎糟糕了！承諾了「得獎公約」要辦萬人粉絲見面會，網勸：老羅真的該戒賭了XD

恭喜「綜藝教父」羅暎錫PD要開大型粉絲見面會了～，啊！得獎恭喜喔。大家猜猜是會舉辦、還是會出面道歉、或者開小型的？

主導過多部熱門綜藝節目的製作人羅暎錫PD在昨晚2024年的【第60屆百想藝術大賞】頒獎典禮上，拿下了電視部門的「最佳男綜藝人獎」，打敗了劉在錫、旗安84、卓在勳、淡定男等幾位非常優秀的候選人。



在此之前，他曾許下得獎公約，表示如果我得獎，就去借高尺天空巨蛋來開粉絲見面會，場地大到可以容納2萬多人，而在他得獎的當下，也是相當錯愕，因為他完全沒有想到自己會得獎，完全沒準備得獎感言，顯得相當慌張。



典禮結束後，羅PD透過YouTube《出差十五夜》頻道直播分享了心情，當然網友們特別關心他的獲獎公約，羅PD說得獎的這份榮譽都歸功於600多萬的訂閱者們，謝謝大家的支持與關愛。並問到租高尺巨蛋要多少錢？大家真的會想來嗎？但是一聽到租金是3億韓元左右就嚇了一跳，還表示要考慮出演陣容、換成小型場地、PPL廣告等，邊說邊嘆氣。



最後羅PD表示，高尺巨蛋有點勉強，這對大家和我們來說都會是非常痛苦的回憶，將會大幅地縮小見面會規模，一定要找到符合現實的空間，並在安全的範圍內進行，還請大家多多諒解。網友看完紛紛表示：「說了好多年，老羅你真的該戒賭了」、「上次登月的公約超誇張，至少這個可以在地球實現」、「還是要恭喜羅PD得獎，真的太優秀了」、「羅PD我真的會去，只希望票不要太貴就好」

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