罗PD《百想》得奖糟糕了！承诺了「得奖公约」要办万人粉丝见面会，网劝：老罗真的该戒赌了XD

恭喜「综艺教父」罗暎锡PD要开大型粉丝见面会了～，啊！得奖恭喜喔。大家猜猜是会举办、还是会出面道歉、或者开小型的？

主导过多部热门综艺节目的制作人罗暎锡PD在昨晚2024年的【第60届百想艺术大赏】颁奖典礼上，拿下了电视部门的「最佳男综艺人奖」，打败了刘在锡、旗安84、卓在勋、淡定男等几位非常优秀的候选人。



在此之前，他曾许下得奖公约，表示如果我得奖，就去借高尺天空巨蛋来开粉丝见面会，场地大到可以容纳2万多人，而在他得奖的当下，也是相当错愕，因为他完全没有想到自己会得奖，完全没准备得奖感言，显得相当慌张。



典礼结束后，罗PD透过YouTube《出差十五夜》频道直播分享了心情，当然网友们特别关心他的获奖公约，罗PD说得奖的这份荣誉都归功於600多万的订阅者们，谢谢大家的支持与关爱。并问到租高尺巨蛋要多少钱？大家真的会想来吗？但是一听到租金是3亿韩元左右就吓了一跳，还表示要考虑出演阵容、换成小型场地、PPL广告等，边说边叹气。



最后罗PD表示，高尺巨蛋有点勉强，这对大家和我们来说都会是非常痛苦的回忆，将会大幅地缩小见面会规模，一定要找到符合现实的空间，并在安全的范围内进行，还请大家多多谅解。网友看完纷纷表示：「说了好多年，老罗你真的该戒赌了」、「上次登月的公约超夸张，至少这个可以在地球实现」、「还是要恭喜罗PD得奖，真的太优秀了」、「罗PD我真的会去，只希望票不要太贵就好」

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