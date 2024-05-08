頂流卻從不耍大牌！《淚之女王》群演公開金秀賢金智媛美談：他親自幫我們拿椅子，她每天用微笑溫暖片場

《淚之女王》已經播完，但是關於男女主角金秀賢和金智媛的美談還在繼續。

參與《淚之女王》拍攝的群演韓藝珠（音譯）通過個人IG公開了拍攝現場的趣事。 她寫道：「《淚之女王》是最佳話題作！能夠參與其中已是我的榮幸。 」

韓藝珠在第16集中登場，出演的是水族館的工作人員。 劇中，她把花束遞給白賢祐（金秀賢 飾），並告訴他，洪海仁（金智媛 飾）租下了整個水族館。 白賢祐也因此想起了以前他和海仁在水族館約會的情景。 韓藝珠公開的正是這場戲的幕後故事。



她表示：「待機時間變長，他讓我們坐著等，並親自拿來3張椅子，『貼心王』金秀賢演員以及始終微笑著讓整個片場都很溫暖的天使金智媛演員。 因為片場氛圍太溫馨，讓人心裡暖暖的。 」根據韓藝珠的說法，當天拍攝時下大雪，異常寒冷，金秀賢和金智媛兩人非常貼心地照顧群演們。



事情公開後，也引起了廣大粉絲、網友的圍觀和留言，大家表示：「哇，他倆能紅是有原因的，連群演都照顧到」、「所以電視劇才會那麼火」、「源源不斷的美談」、「就喜歡人品好的演員」、「很多人一旦出名了就會變得很傲慢，但是他們完全沒有唉」、「人美心善」等。



此外，《淚之女王》已於4月28日正式播畢，第16集以24.9%（全國收視率基準）的收視率刷新自身最高紀錄，並趕超《愛的迫降》成為tvN電視劇史上收視率最高的作品。

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