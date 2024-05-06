你發現了嗎～《淚之女王》郭東延劇中先增重8公斤演出無知富三代，又因思念老婆而消瘦8公斤！

演員郭東延在tvN《淚之女王》中的表現相當亮眼，劇中他所飾演洪海仁弟弟洪秀哲的專情人設也讓觀眾們相當喜愛。他也表示如果錯過了《淚之女王》這部作品，一定會相當遺憾。

郭東延曾在《黑道律師文森佐》中與金熙元導演合作，本次導演也再度因《淚之女王》找上他，但當時他正忙於話劇演出，並且為了專注於話劇舞台空出了許多思考的時間，再者也擔心自己是否能夠演好這個角色，需要準備的東西也很多，苦惱了很久。幸好最終他還是決定參與《淚之女王》這部作品的演出。



郭東延也完美演出了洪秀哲這樣的角色，並且從一開始就有許多必須表現出的典型特性，是位有點令人討厭的弟弟。郭東延甚至連外型都費盡心思，雖然也跟造型師討論，服裝應該表現出時尚，但卻又希望是低調的時尚，還是有些炫耀的成分，並且也希望刻意裝得更年輕。



更厲害的是郭東延在劇情初期刻意增重了8公斤，希望創造出洪秀哲這個人物的角色設定，全家落難到龍頭里之後，老婆多惠也離開了他，傷心欲絕之餘，郭東延更是刻意將這8公斤都減掉了，看起來更符合劇情中的發展。在劇情中郭東延更是展現了浪漫專情的演技，他還自曝有時因為熬夜多日沒睡直接去拍攝，到了現場竟不自覺表現出即興的部分！後來他索性刻意三天不睡覺…沒想到也沒什麼特別的效果，不如在美髮院小睡30分鐘變得滑頭！



郭東延認為自己本次在《淚之女王》當中的演出算是成功一半，看了前輩們的演出覺得自己還應該跟上更多。目前還正在研討下一步作品的郭東延，無疑地已經成為能夠消化多種題材的演員，他也正在思考自己最擅長與最想挑戰的角色是什麼，作為演員他還能做些什麼努力，希望能夠長久地在演員這條路上繼續活躍著。



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