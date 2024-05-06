你发现了吗～《泪之女王》郭东延剧中先增重8公斤演出无知富三代，又因思念老婆而消瘦8公斤！

演员郭东延在tvN《泪之女王》中的表现相当亮眼，剧中他所饰演洪海仁弟弟洪秀哲的专情人设也让观众们相当喜爱。他也表示如果错过了《泪之女王》这部作品，一定会相当遗憾。

郭东延曾在《黑道律师文森佐》中与金熙元导演合作，本次导演也再度因《泪之女王》找上他，但当时他正忙於话剧演出，并且为了专注於话剧舞台空出了许多思考的时间，再者也担心自己是否能够演好这个角色，需要准备的东西也很多，苦恼了很久。幸好最终他还是决定参与《泪之女王》这部作品的演出。



郭东延也完美演出了洪秀哲这样的角色，并且从一开始就有许多必须表现出的典型特性，是位有点令人讨厌的弟弟。郭东延甚至连外型都费尽心思，虽然也跟造型师讨论，服装应该表现出时尚，但却又希望是低调的时尚，还是有些炫耀的成分，并且也希望刻意装得更年轻。



更厉害的是郭东延在剧情初期刻意增重了8公斤，希望创造出洪秀哲这个人物的角色设定，全家落难到龙头里之后，老婆多惠也离开了他，伤心欲绝之余，郭东延更是刻意将这8公斤都减掉了，看起来更符合剧情中的发展。在剧情中郭东延更是展现了浪漫专情的演技，他还自曝有时因为熬夜多日没睡直接去拍摄，到了现场竟不自觉表现出即兴的部分！后来他索性刻意三天不睡觉…没想到也没什么特别的效果，不如在美发院小睡30分钟变得滑头！



郭东延认为自己本次在《泪之女王》当中的演出算是成功一半，看了前辈们的演出觉得自己还应该跟上更多。目前还正在研讨下一步作品的郭东延，无疑地已经成为能够消化多种题材的演员，他也正在思考自己最擅长与最想挑战的角色是什么，作为演员他还能做些什么努力，希望能够长久地在演员这条路上继续活跃著。



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