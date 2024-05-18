【雷】《背著善宰跑》甜蜜的戀情終於開始！善宰被誤會是「色狼」，小素看到即將發生的修改版未來（EP.11-12）

tvN月火劇《背著善宰跑》講述因疲憊的生活而結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。

*以下包含第11、12集關鍵內容！



「我會努力奔向妳所在的2023年」

從機場折返的善宰（邊佑錫 飾）與小素（金惠奫 飾）確認彼此心意，約定一個月後當小素穿越回去，他會努力不懈地奔向她所在的2023年。 兩人開始像普通校園情侶一樣甜蜜約會，小素說接到飄落的櫻花就能實現心願，善宰便抓著她的手一起接住花瓣，默默許下各自的心願。



善宰和小素不想分開，於是在小素家的DVD出租店坐了一晚。 第二天小素擦拭流到善宰身上的口水時被哥哥任錦撞見，善宰慌忙站起來導致衣服被小素撕破，接著又在善宰背包裡發現三百個安全套，頓時以為他是色狼。 善宰趕忙把安全套主人學長叫過來，才在家庭大會證明清白。



Eclipse命運未定

善宰為了在台上唱歌給小素聽而參加三人組Eclipse最後一場演唱會，表示感到心跳，小素擔心自己阻擋了他的歌手前途。



白仁赫（李承協 飾）遭網友嘲笑唱歌難聽，獨自跑回海邊老家。金太成（宋建熙 飾）主動開車載善宰和小素去找白仁赫，成功將他挽回，代價是太成的愛車陣亡於大海XD





懸崖或成為新的事發地

犯人被金刑警抓住後襲警逃跑，讓小素剛剛放下的心又懸起來。 小素在仁赫老家再次看見被修改的未來，預感善宰會為救她在懸崖邊與犯人展開搏鬥。 雖然小素守口如瓶，聰明的善宰已猜到會有危險降臨，細心保護小素的安全。



小素和善宰在仁赫老家單獨過夜，叮囑他即便她突然離開也不要傷心。 第二天回首爾的火車上，小素突然像變了個人吵著要下車，善宰意識到昨晚的小素已經回到2023年，難過地默默流淚。 其實小素沒有回去，她只是想單獨留下來面對危險，以保護善宰。 與此同時，犯人也抵達同一車站。



下集預告裡，善宰意識到小素說謊，驚慌失措。 鏡頭給到2023年的小素，這一次她又是坐著、心想「也許我們一開始就不該相遇」，難道還是沒能避免雙腿癱瘓的事故？ 第13即將在下週一播出，香港觀眾可在黃VIU煲劇平臺同日追看！



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