《背著善宰跑》火到開快閃店！大結局將舉辦集體觀影活動，演員本人也出席！

奇幻愛情劇《背著善宰跑》播出以來人氣不斷攀升，昨天宣佈將在首爾開幕線下快閃店，還敲定四位主演一同參加集體觀影活動，與眾多劇迷一同觀看大結局！

根據tvN，《背著善宰跑》快閃店將於本月23日至29日開幕，地點是現代百貨汝矣島店「THE現代首爾（The Hyundai Seoul）」地下二層的ICONIC POP-UP ZONE，開放時間周一至周四10:30AM - 8PM、週五至週日10:30AM - 8:30PM，周邊商品清單將稍後公開。



本次快閃店不設事前預約，須到現場登記排隊。 如果在入場時間前出現等待人員，將在上午9點至19點30分進行事前入場登記，根據現場狀況有可能提前結束預約。



關於集體觀影活動，tvN表示將在28日最後一集播出的同時舉辦，四位主演邊佑錫、金惠奫、宋建熙、李承協均會出席，具體場地和規模、流程等事項尚在調整階段。

《背著善宰跑》講述失去生活意志的少女任素被Eclipse樂團主唱柳善宰挽救，在柳善宰突然去世後穿越回過去展開雙向拯救的故事。 根據韓國數據分析機構GOODDATA Corporation，《背著善宰跑》開播以來每週排名上升，5月第1和第2周蟬聯「TV-OTT電視劇話題性」榜首; 三位主演邊佑錫、金惠奫、宋建熙也依次佔據了「演員話題性」榜單的第1至第3。



以往只有火爆到全民追看的劇才會舉辦集體觀影活動，例如2022年的《非常律師禹英禑》，當時觀眾和演員一起在龍山CGV觀看大結局，看到禹英禑終於回應了「貓奴對貓咪的愛」時整個現場都沸騰了~《背著善宰跑》氛圍只會更加炸裂吧？ ！（星星眼）



《背著善宰跑》每週一、二晚更新，香港觀眾可在黃Viu煲劇平臺同日追看！



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