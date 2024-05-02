又一位「失去本名」的演員！邊佑錫走紅毯粉絲瘋喊「善宰呀」，主演劇《背著善宰跑》網評持續走高

每到週一下班，小編腦海裡就有一個強烈的、鮮明的聲音：「善宰呀！」最近追《背著善宰跑》真的入戲很深，看來韓國觀眾也淪陷了！

模特轉型演員的邊佑錫2016年開始拍戲，8年來演的要麼是配角、要麼是主角但戲份不多，終於在tvN漫改劇《背著善宰跑》熬到貨真價實的主角機會。



邊佑錫飾演「柳善宰」劇中年齡跨度從18歲到34歲，年少時的青澀純真、成名後的穩重癡情全都詮釋得十分生動，不僅人設堪稱滿分，女主任率（金惠奫 飾）招牌式的台詞「善宰呀」也給人留下很深印象。





也許是角色帶來的影響太強，昨天（5月1日）邊佑錫參加第25屆全州國際電影節走紅毯時，現場很多粉絲喊的不是邊佑錫的名字而是：「善宰呀！柳善宰！」XD



아 개웃겨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

선재야!!!!!!! 선재야악!!!!!!

이클립스 류선재가 레카를 밟고 있나요?

변우석이 레카를 밟고 있나요?



(휀걸들의 선재야!!!! 로 인해

이클립스 류선재 같음

레카 밟고 또 솔이 보러 달려가는 거 아님?)

ㄴ 선재야 조심해라 pic.twitter.com/vl1BBdQlnE — 오브 (@__souler) May 1, 2024

PO照片和影片tag也加上「柳善宰」XD這長腿真的太誇張了！



240501 전주국제영화제 레드카펫

1열에서 우석님에게 손하트 받다

폰 뒤에 선재이름 들고 있었는데…#변우석 #류선재 pic.twitter.com/dwmroRDv7q — Pu (@woo00100311) May 1, 2024

「失去本名」指角色比演員更印象深刻、看到演員第一時間想起的只有角色，是對演員塑造能力的肯定。之前有兩位著名的痛失本名演員，其一是在《鬼怪》飾演惡鬼奸臣的金炳哲，憑藉滿口黑牙、面目獼獰的震撼台詞「看吧，終究是破局」，讓他獲得「破局兒」「破局大叔」的外號。而韓文「破局」和「蔥湯」同音更添一份詼諧，被不少網友拿來惡搞。



另一位演員就是朴成焄，因在《黑暗榮耀》飾演瘋癲暴躁又不失吐槽力的反派「全宰雋」過於生動真實、深入人心，‎導致路人甚至工作人員都下意識稱呼他「宰雋」。



此外，《背著善宰跑》講述曾被本命拯救的粉絲穿越回過去試圖改變命運拯救偶像的故事，邊佑錫和金惠奫分別飾演突然去世的偶像歌手和熱血粉絲。 也許因為播出時間排在週一二晚間，這部劇在韓國收視率不算很高（第八集仍在4%徘徊），但網絡討論度絕對不遜於《淚之女王》，劇荒的朋友真的大推！香港觀眾可在黃VIU煲劇平台同日追看~



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