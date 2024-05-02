接棒《淚之女王》收視率！Disney+《搜查班長1958》爆紅原因曝　徐恩秀抓狂成最大功臣

最近韓劇作品可說是神仙打架！繼《淚之女王》收播之後，由Disney+獨家跟播的搜查劇《搜查班長1958》也持續收穫高人氣，在上周五六播出的集數中收視率再度刷新自身紀錄達10.8％。如今爆紅主因也跟著曝光，除了李帝勳收放自如的表情之外，女主角徐恩秀的抓狂演技也快速成為網上熱烈討論的原因。

李帝勳戀愛劇願望成真！

男主角李帝勳過去受訪時曾吐露「不管是激烈愛情還是浪漫喜劇都好，請聯絡我吧！」的真實心聲，坦言自己真的很想演一次浪漫劇。如今終於在《搜查班長1958》實現！他所飾演的朴英閑在最新兩集中終於如願追到「書局女神」李慧姝（徐恩秀飾演），兩人在一次約會中為了躲避警察跑進偏僻小巷。事後朴英閑才説「其實我有帶警察證，但我只是想要多跟妳待在一起而已！」最後更打破韓劇「第8集定律」在第4集就深情相吻啦！



徐恩秀的抓狂演技

在最新集數中，討論度最高的莫屬徐恩秀的抓狂演技！她飾演的李慧姝曾經跟朴英閑說過自己的夢想是當一位演員，更誇下海口說「我以前真的很會演因為遭到拋棄，而失去理智的女人！」沒想到這樣的天份在她遭到歹徒狹持時派上用場。為了給朴英閑更多逃命時間，她突然歇斯底里的尖叫、抱頭，甚至猛抓歹徒的頭髮，超逼真的神情連朴英閑都看傻了眼。最後還問她「妳不是真的發瘋吧？」這橋段也讓劇迷笑喊「導演們看到了嗎！最會演瘋女人的女演員在這邊！」



李東輝有望再奪大賞

第4集可說是李東輝最高光的時刻，他擔任朴英閑最有利的左右手金相淳。在一次調查嬰兒集體失蹤案時他情緒相當激動，不惜與反派直接攤牌。正當大家感到疑惑時，他才娓娓道來自己其實是孤兒的身世。從他在意嬰兒們的喪禮，到後來偷偷指導小朋友如何「咬人」，不管是浮躁又氣急敗壞的神情、或是找到失蹤嬰兒流露出的絕望感，都值得細細品味。劇迷猜測《搜查班長1958》極有可能再度帶領李東輝登上大賞舞台。



才第4集就要開虐？

正當大家享受又哭又笑的劇情走向時，第4集末突然出現一具屍體？！這具屍體似乎是戰爭時失去家人後，從咸鏡道(昔日朝鮮八道之一)來到了韓國的成七。他被米糕店奶奶收養後因為不識字努力自學，在朴英閑的引薦下透過女學生奉蘭實開始了家教課程。朴英閑還送他一雙新鞋盼他有所成就，未料竟成為冰冷屍體？!再加上朴英閑做惡夢頻率也越來越頻繁，第5集開始是否將開虐？請繼續鎖定每週五六在Disney+播出的《搜查班長1958》！



Disney+獨家跟播《搜查班長1958》全劇共10集，更新時間每週五六 晚間10:30上架新1集！

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