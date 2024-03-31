朴成焄因《黑暗榮耀》痛失本名：「路人、同事都叫我宰寯，《魷魚遊戲2》也被當成他」

演員朴成焄近日做客Netflix網綜，聊起近期多部備受矚目的作品《淚之女王》《魷魚遊戲2》等等，笑言《黑暗榮耀》影響力太強，很多人見到他的第一反應仍是劇中角色「全宰寯」。

朴成焄在《黑暗榮耀》飾演反派「全宰寯」，脾氣暴躁髒話連篇，然而講話又頗為中肯，複雜立體的角色給觀眾留下深刻印象。



其實朴成焄本人幾乎不會罵人，導演希望在編劇給的台詞基礎上更加豐富一些，他只好在片場請教大家都是如何罵人，一一記錄下來背誦表演。



其中路怒症飆罵戲份被韓國配音博主改編成汽車廣告，去年小編也有分享過。 朴成焄表示這個影片相當有名，大概有三四十人問過他有沒有看XD



「全宰寯」為朴成焄帶來知名度，也帶來意外影響。 朴成焄透露前不久拍《淚之女王》時，有位路人大叔看到他驚呼：「啊！朴宰寯！」片場工作人員也經常下意識說「宰寯請往旁邊一點」，令他感慨彷彿失去了本名。



之前《魷魚遊戲2》公佈新加入演員陣容時，也有網友在Blog表示看到是這串名單：姜河那，任時完，梁東根，全宰寯XD好在朴成焄心態開放，對此感到十分有趣。



目前朴成焄主演的《淚之女王》正在熱播，新劇《魷魚遊戲2》預計今年內公開。



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