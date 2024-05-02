鄭恩地確定出演《日夜不同的她》，搭檔崔振赫：白天、晚上竟然是不同年齡

歌手兼演員鄭恩地確認出演JTBC新土日劇《日夜不同的她》。
據鄭恩地所屬經紀公司IST透露，鄭恩地將在《日夜不同的她》中飾演20代就業準備生「李美珍」。
[#정은지 뉴스] 정은지, JTBC ‘낮과 밤이 다른 그녀’ 출연 확정..8년차 취준생 변신[공식]#정은지 #은지 #Apink@JeongEunJi_Xhttps://t.co/Nb5UpMOdD5 pic.twitter.com/0X7n6CSifZ— IST ent (@ist_ent) April 30, 2024
《日夜不同的她》是一部羅曼史喜劇片，講述了突然某一天被困在中、老年時間裡的就業準備生和與之糾纏的檢察官之間的故事。 「李美珍」為了找到心儀的工作奮鬥了8年，但因某一次偶然事件，只要每天太陽升起就會變成中年人，只有等到太陽落下才會變回原本的20多歲花漾少女。 與鄭恩地搭檔的男主角則是崔振赫。
[artist_eunji 040724 IG update]— 팬다라박 ia (@21pandarapark05) April 7, 2024
낮과밤이다른그녀#나의밤과낮#Apink #에이핑크 #Eunji #정은지 #은지 @Apink_2011 pic.twitter.com/oHdCposRDb
該劇目前正如火如荼拍攝中，雖未有正式劇照，但有劇組演員私下已公開現場合影或側拍影片，除了崔振赫和鄭恩地之外，李姃垠也傾力加盟。
은지 X '낮과밤이다른그녀'— PinkSunshine0419 (@PinkSunshine419) April 19, 2024
Cr. staffs pic.twitter.com/6vhj2zRKtM
은지 X '낮과밤이다른그녀'— PinkSunshine0419 (@PinkSunshine419) March 5, 2024
Cr. zuho95#에이핑크 #정은지 pic.twitter.com/EUZM32Cioi
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞