鄭恩地確定出演《日夜不同的她》，搭檔崔振赫：白天、晚上竟然是不同年齡
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鄭恩地確定出演《日夜不同的她》，搭檔崔振赫：白天、晚上竟然是不同年齡

韓劇   2024年5月2日   星期四09:56   Tracy  

（封面圖源：鄭恩地官網、崔振赫官網）

歌手兼演員鄭恩地確認出演JTBC新土日劇《日夜不同的她》。

據鄭恩地所屬經紀公司IST透露，鄭恩地將在《日夜不同的她》中飾演20代就業準備生「李美珍」。

《日夜不同的她》是一部羅曼史喜劇片，講述了突然某一天被困在中、老年時間裡的就業準備生和與之糾纏的檢察官之間的故事。 「李美珍」為了找到心儀的工作奮鬥了8年，但因某一次偶然事件，只要每天太陽升起就會變成中年人，只有等到太陽落下才會變回原本的20多歲花漾少女。 與鄭恩地搭檔的男主角則是崔振赫。

該劇目前正如火如荼拍攝中，雖未有正式劇照，但有劇組演員私下已公開現場合影或側拍影片，除了崔振赫和鄭恩地之外，李姃垠也傾力加盟。

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