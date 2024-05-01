人氣網漫《芭妮與哥哥們》翻拍成電視劇！「高顏值組合」李彩玟＆盧正義有望二搭，讓劇迷超期待！

MBC新劇 《芭妮與哥哥們》改編自尼恩作家的同名網絡漫畫，在 Webtoon 上擁有超高人氣（已經在去年10月完結）。講述了女主角「芭妮」在結束不堪回首的初戀後，與五個帥哥糾纏不清的故事，劇情細膩地描寫校園戀情。

今日（1）據韓媒報導，李彩玟、盧正義將出演《芭妮與哥哥們》男女主角。據悉，盧正義將飾演平凡的21歲大學生「潘熙珍」，與5名男子相遇後，形成愛情線；而李彩玟的經紀公司則表示：「收到出演提案，正在積極討論中。」兩人有望繼《名校的階梯》（還沒播出）之後再次合作，



盧正義2010年在《神的測驗》讓觀眾留下深刻的印象，並開始兒童演員之路。之後通過《蔬菜店的小夥子》、《皮諾丘》、《魔女的法庭》、《回到18歲》、《那年，我們的夏天》等，詮釋兒童、學生到少女角色，成爲成長良好的兒童演員代表之一。



2021年通過《High-class》正式出道的李彩玟，陸續出演《向你奔去的速度493km》、《浪漫速成班》、《今生也請多指教》等作品展現不同魅力。在2022年9月開始被選爲《音樂銀行》的固定MC，但為了更加集中於自己的本職工作，3日將是最後一次進行主持。



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