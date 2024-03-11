JTBC新劇《日夜不同的她》崔振赫與雙女主鄭恩地&李姃垠私下合照公開，兩助演演員也曝光

JTBC今年將推出的新劇之一，《日夜不同的她》由崔振赫、Apink鄭恩地與李姃垠攜手主演，目前正如火如荼拍攝中，雖未有正式劇照，但演員私下已公開現場合影或側拍影片，完全未公開的助演陣容也曝光兩名。

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演員梁朱浩5日於IG限時動態發布了與崔振赫、鄭恩地的合照，表示託鄭恩地的福享用了咖啡車餐點。梁朱浩參演《日夜不同的她》，是繼2017年《隧道》再次與崔振赫合作，當時崔振赫飾演從1986年穿越到2016年的刑警朴光浩，梁朱浩飾演1986年的記者吳知韓。



▼梁朱浩過去與《隧道》主演合照



一名《日夜不同的她》工作人員在6日也公開了一張崔振赫、李姃垠與尹炳熙的合照。尹炳熙曾演《Stove League》（金牌救援、奇蹟拍檔）、《流星》、《有利的詐欺》等等。昨（11）日該工作人員也曝光一支崔振赫的側拍影片，崔振赫拿的手機畫面用綠幕處理。



▼尹炳熙



《日夜不同的她》是部講述一名女子，只要每天太陽昇起就會變成中年人，只有等到太陽落下才會變回原本的20多歲花漾少女。播出時間尚未訂定，相關消息也相當少，期待的觀眾們或許可以密切關注演員與工作人們的IG乾乾過癮啦。

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