《世子消失了》EXO SUHO所飾演的世子李健，演技、臉蛋、動作戲…全方位魅力大爆炸！

「天生的世子相」SUHO（金俊勉）在浪漫古裝劇《世子消失了》中展現百變且無可取代的魅力，引發了關注。

在全新古裝韓劇《世子消失了》裡，SUHO飾演的王世子「李健」完美消化著劇中的各種造型，從藍色龍袍到紗帽等各色韓服，塑造出完美世子的形象，讓觀衆們大飽眼福。（這居然是他第一次演古裝劇，表現非常穩健）





SUHO生動且令人信服的演技，更是讓觀眾們一同沉浸其中，特別是在緊張且扣人心弦的故事情節裡，展現出的獨特表達能力足以緊緊抓住大眾的視線。除此之外，首集已經展現精彩俐落的打鬥場面，也是必看元素之一！



而新人演員洪藝智的表現也非常亮眼，演技生動自然、燦爛地笑容也十分甜美可愛，劇裡她飾演準備成為世子嬪的「崔明允」，御醫女兒的身份和技能更是多次救下了受傷的世子，成為關鍵人物。



兩人互動相當可愛，女主幫男主包紮時不願透露姓名，男主稱讚她膚白臉圓，就幫她取名為「白球」，包紮的力道瞬間加大！XD



首播時，因為世子目睹了「大妃娘娘偷情」的一幕，而成為了本劇主線的一大事件，為了找出男方身份世子到處奔走，劇情發展雖有懸疑因素卻毫不拖戲，第四集就公開了一部份真相，讓觀眾們越看越起勁。



目前已播出六集，SUHO這命運坎坷的落難王世子雖然遇到重重困難，卻始終堅定信念並獲得貴人相助，究竟他會如何擊倒強權強勢的大妃娘娘（明世彬 飾）也成為了本劇的一大看點！



韓劇《世子消失了》逢星期六、日晚10點20分在「黃Viu」上線，香港觀眾可以免費追看最新劇情！

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