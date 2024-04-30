TWICE志效新節目用「道歉梗」，台灣ONCE秒聯想8年前子瑜道歉事件狂轟

TWICE志效主持的YouTube綜藝節目《租客》即將開播，昨（29）日頻道ootb STUDIO釋出首支預告，沒想到所用的「道歉梗（哏）」馬上遭台灣ONCE大力抨擊，原因是令人聯想TWICE子瑜8年前因國籍道歉之事件。

「大家好，我有話想對大家說。」類似的台詞、類似的馬尾髮型和黑色上衣，掀起台灣粉絲ONCE傷痛，此事傳到Threads、台灣論壇‎PTT、‎Dcard受到激烈討論，抨擊製作單位和TWICE公司JYP娛樂在傷口上撒鹽，也有人懷疑「志效真的不知道嗎」。《租客》YouTube預告片底下台灣人罵聲一遍，不過出現幾則韓國人回應表示不解，如「影片和台灣什麼關係？」、「韓國沒有那麼關心台灣」。



會在台灣活動的韓籍YouTuber宋讚養解釋，志效道歉內容是韓國YouTuber界常用的道歉或是鄭重說明某事時會採用的拍攝風格，黑上衣、淡妝加上空白背景，但他認為志效髮型和8年前子瑜為國籍道歉如出一轍，製作單位難辭其咎，最後怒喊「憤怒中」。宋讚養新貼文則說明韓國ONCE分兩派，一是認為僅是Meme（迷因、梗、廣為流傳的笑點），二是認為「他們做錯了」。



回到YouTube預告片留言，大部分都是台灣人繁體字或韓文留言要求影片下架及道歉，但有名韓國人倒留言先替製作單位道歉了，表示和台灣人擁有同樣的心情，同樣要求製作單位下架影片並道歉，且說明很多韓國人喜歡溫暖的台灣人、支持一樣是民主國家的台灣，不過遺憾的說「一些韓國人缺乏國際觀，只在乎自己」，希望台灣人不要誤會所有韓國人了。



今（30）日上午ootb STUDIO已更改影片內容將開頭志效道歉片段剪除，據傳曾在留言區道歉並說明已更改影片內容，不過該留言目前似乎已刪除。此外，中國人對此事也很關心，微博引發了幾則熱搜，昨日是「朴志效租房者預告」，今日是「朴志效 周子瑜」、「朴志效退團教程」。



▼《租客》遭抨擊的預告片原片及修改後



▼子瑜8年前為國籍道歉，目前有新留言質疑JYP為何還留存影片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞