是利益最大化還是故意上眼藥？HYBE間隔6小時發佈ZICO、NewJeans新曲MV，K-POP圈少見現象

HYBE娛樂旗下藝人ZICO和NewJeans宣布回歸，他們的新曲MV影片公開時間僅間隔了6小時。

在K-POP業界有個共識，那就是一間公司旗下若有多家廠牌的情況下，不會在1、2日內接二連三地發佈同家公司歌手的MV，因為會分散消費者的注意力，也免得引發師兄弟（師兄妹）歌手之間在YouTube和音源平台上不必要的競爭，但這次HYBE卻反其道而行之。



4月26日下午6時（韓國當地時間，下同），HYBE LABELS YouTube頻道公開了ZICO新曲《SPOT！》的MV。 6個小時之後的27日0時，又公開了5月24日即將攜常規專輯回歸的NewJeans的雙單曲專輯《How Sweet》的收錄曲《Bubble Gum》的MV。



同家公司的歌手新曲MV發佈時間僅間隔6小時，放眼整個K-POP圈都少見。 ZICO隸屬於HYBE旗下廠牌KOZ Entertainment，而NewJeans隸屬於HYBE旗下另一個廠牌ADOR。 而ZICO和NewJeans的MV正在YouTube「人氣上升MV」榜上競爭著1、2名的位置，因此不少粉絲和網友斥責HYBE未管理好旗下廠牌新作公開時間，更有網友直接捅破「因為HYBE和ADOR代表閔熙珍罵戰升級，波及到了NewJeans了，是故意給她們上眼藥」。



不過HYBE內部人士澄清：「為了保障旗下廠牌的自由性，所屬歌手（物料公開和活動時間變更等）行程都是廠牌自己說了算。 」有知名音樂評論家對此事做出評論，表示：「宣傳日期撞期的話不可避免地會發生關心度和話題性傾向於某一方的情況，另一方無法好好展示自己的成果，為了刺激銷售額，HYBE應該慎重考慮營銷戰略才行。 」也有網友反駁ZICO和NewJeans音樂風格和受眾群完全不同，同時發佈音源可以在短時間內將利益最大化，HYBE當下的選擇不失為最佳決定。

此外，ZICO的《SPOT！》MV目前點擊率為1375萬（29日基準），NewJeans的《Bubble Gum》MV點擊率為1328萬，尤其是後者的MV留言數比去年熱門曲《ETA》高出了2倍，達到了7.4萬餘條。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞