宋承憲也續集回歸！《PLAYER 2》將於6月3日首播！女主角改搭吳漣序

今日除了有《熱血司祭 2》的回歸消息，宋承憲所主演的《PLAYER 2》也即將在6月3日重回小螢幕！

KingKong by Starship公司於24日表示，宋承憲在OCN的《PLAYER》作品即將呈現新的故事，也將轉由tvN新月火電視劇《PLAYER 2：匪徒們的戰爭》播出，宋承憲將以姜赫利一角回歸，希望觀眾們多多給予支持。



《PLAYER 2》劇情描述詐欺犯、駭客、打手、司機全部被強烈歸類在「匪徒」行列中而回歸了！能夠痛快的甩掉這些傢伙們的團隊合作，就是本劇的重點。特別是繼第一季之後，睽違6年又再度回歸，原班人馬共同演出以外更加入了新面孔的演員們，期待激發更多的協同能量。



宋承憲也承襲第一季的劇情，再度以姜赫利一角登場，擁有帥氣外表的天才詐騙者，也是圈內人公認的領袖型人物，本次他將面對更巨大的邪惡勢力，設計更加縝密的作戰計畫。宋承憲曾在2023年的Netflix劇集《末日騎士》中飾演充滿野心的反派角色，展現演技變身。本次在《PLAYER 2》有許多動作戲碼，更令人期待。



由宋承憲、吳漣序、李施彥共同演出的《PLAYER 2》將於6月3日首播。

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