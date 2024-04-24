宋承宪也续集回归！《PLAYER 2》将於6月3日首播！女主角改搭吴涟序

今日除了有《热血司祭 2》的回归消息，宋承宪所主演的《PLAYER 2》也即将在6月3日重回小萤幕！

KingKong by Starship公司於24日表示，宋承宪在OCN的《PLAYER》作品即将呈现新的故事，也将转由tvN新月火电视剧《PLAYER 2：匪徒们的战争》播出，宋承宪将以姜赫利一角回归，希望观众们多多给予支持。



《PLAYER 2》剧情描述诈欺犯、骇客、打手、司机全部被强烈归类在「匪徒」行列中而回归了！能够痛快的甩掉这些家伙们的团队合作，就是本剧的重点。特别是继第一季之后，睽违6年又再度回归，原班人马共同演出以外更加入了新面孔的演员们，期待激发更多的协同能量。



宋承宪也承袭第一季的剧情，再度以姜赫利一角登场，拥有帅气外表的天才诈骗者，也是圈内人公认的领袖型人物，本次他将面对更巨大的邪恶势力，设计更加缜密的作战计画。宋承宪曾在2023年的Netflix剧集《末日骑士》中饰演充满野心的反派角色，展现演技变身。本次在《PLAYER 2》有许多动作戏码，更令人期待。



由宋承宪、吴涟序、李施彦共同演出的《PLAYER 2》将於6月3日首播。

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