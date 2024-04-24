NewJeans惠仁在ILLIT出道日上傳的照片再次被關注，被指和閔熙珍同立場！韓網友怒：對08年生的孩子做什麼呢

HYBE 和子公司 ADOR 的內鬨加劇的情況下，NewJeans 惠仁（Hyein）上個月25日在粉絲交流社區上傳的照片也引發關注。

據 韓媒스포츠조선報導，惠仁在照片下寫著「stop」、「copying」，雖然看太不清楚相關字句，但如果把照片亮度提高，就能清楚地看到。當時毫無意義的這句話，隨著 HYBE 和 ADOR 之間的矛盾浮出水面，再次引發關注，加上ADOR 向 HYBE 提出 ILLIT 抄襲 NewJeans 概念、音樂、表演等疑惑，巧合的是惠仁上傳照片的3月25日是 ILLIT 出道日。



不過...這也立即被反駁惠仁留下的「stop」、「copying」並不是針對 ILLIT，而是對和自己穿同一衣服的諧潾（Haerin）說的玩笑話。



報導一公開，在韓網引發熱烈討論，不少網友表示：「爲什麼要對孩子們這樣」、「這只是成員們和粉絲們之間互相打鬧的內容」、「如果以未成年少女爲對象進行這種捏造，還不如做小說家呢」、「真的不要對未成年愛豆這樣 真的」、「暈，真的不知道的人會誤會的」、「這是12月31日紅白歌唱前一天拍的照片，兩個人一起玩，怎麼能這樣報導呢」、「之所以出現這種臆測，是因爲閔熙珍把 NewJeans 當作盾牌」、「對08年生的孩子做什麼呢」等等。



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