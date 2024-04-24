NewJeans惠仁在ILLIT出道日上传的照片再次被关注，被指和闵熙珍同立场！韩网友怒：对08年生的孩子做什么呢

HYBE 和子公司 ADOR 的内哄加剧的情况下，NewJeans 惠仁（Hyein）上个月25日在粉丝交流社区上传的照片也引发关注。

据 韩媒스포츠조선报导，惠仁在照片下写著「stop」、「copying」，虽然看太不清楚相关字句，但如果把照片亮度提高，就能清楚地看到。当时毫无意义的这句话，随著 HYBE 和 ADOR 之间的矛盾浮出水面，再次引发关注，加上ADOR 向 HYBE 提出 ILLIT 抄袭 NewJeans 概念、音乐、表演等疑惑，巧合的是惠仁上传照片的3月25日是 ILLIT 出道日。



不过...这也立即被反驳惠仁留下的「stop」、「copying」并不是针对 ILLIT，而是对和自己穿同一衣服的谐潾（Haerin）说的玩笑话。



报导一公开，在韩网引发热烈讨论，不少网友表示：「爲什么要对孩子们这样」、「这只是成员们和粉丝们之间互相打闹的内容」、「如果以未成年少女爲对象进行这种捏造，还不如做小说家呢」、「真的不要对未成年爱豆这样 真的」、「晕，真的不知道的人会误会的」、「这是12月31日红白歌唱前一天拍的照片，两个人一起玩，怎么能这样报导呢」、「之所以出现这种臆测，是因爲闵熙珍把 NewJeans 当作盾牌」、「对08年生的孩子做什么呢」等等。



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