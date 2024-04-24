金秀賢與金智媛親自挑選的名場面！《淚之女王》中金秀賢為愛說狠話，金智媛愛甜蜜回憶

即將步入結局又讓觀眾們跟著流淚的《淚之女王》，金秀賢與金智媛的演技可說是收視率最大功臣，每一集金秀賢也的確貢獻出了無數淚水，那麼最令這位男神印象深刻的戲碼是哪一場呢？

令所有人等待著週末到來的tvN電視劇《淚之女王》，劇中的白洪夫婦從一登場的貌合神離，到後來重拾過往的熱愛，也隨著海仁的病況讓觀眾們跟著又哭又笑，劇中也有許多令人想一再回味的名場面。飾演白賢佑的金秀賢也選出了自己覺得印象深刻的名場面。



金秀賢提到，劇中白賢佑來到德國為了說服海仁能繼續活下去，而對她說重話希望她以怨恨的力量活著，「反正妳全都知道了不是嗎？」這句台詞是令他最印象深刻的。這場戲的背景是，白賢佑為了尋求治療洪海仁的方法而獨自暗中努力著，但海仁卻在此時發現賢佑早已準備好離婚所需文件，心情備受打擊，也失去了活下去的重心。



接著白賢佑就以壞老公自居，對於幾乎喪失求生意志的海仁說出狠話，希望海仁就算恨也要活下去，甚至因為他背叛海仁所需要得到的懲罰，包含女王集團將對他提告等等他也一一接受，只要海仁找到活下去的重心。為愛成為壞老公的反轉，讓金秀賢選為本劇名場面。



相反的，金智媛則是選出在德國拍攝時的甜蜜時光，當地風光真的很美，所以令她印象深刻。相信觀眾們也是微笑著看完這些場面，海仁因病來到德國，賢佑對她又是無時無刻的照顧著，製造了許多兩人珍貴的心動回憶。金智媛也提到，除了海仁沒有患病前與賢佑的甜蜜蜜月約會，在德國也拍攝了許多兩人決定性的瞬間，於是令她印象深刻。《淚之女王》將於本週播出完結篇。



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