【韓網熱門】《背著善宰跑》裡的演唱會座位kkkk

原PO貼出《背著善宰跑》劇中樂隊Eclipse的演唱會現場，問：「... 這是湖南平原嗎？」（小編注：韓半島三大平原之一，面積約1620平方公里，韓國最大糧食產區）

韓國網友評論：

1. 人民軍的活動嗎... 要瘋

2. 請林英雄學一學

3. 花錢的效果只是站在同一片天空下吧

4. 估計連聲音都聽不清，問旁邊的粉絲「他說什麼？」對方可能會說「我也不知道」

5. 怪不得小率沒能入場也不是很生氣，入不入場也沒差太多

6. 這是秦始皇的步兵部隊嗎

7. 在《三體》見過

8. 海苔片加工工廠？

9. 要送卡車抗議

10. 至少把屏幕弄大一點吧

11. 既沒有座位高低差也沒有延伸舞台，太過分了吧ᅮᅮᅲ

12. 只是花錢去測試應援棒的發光能力

13. 哇如果尿急只能當場解決了

14. Taylor Swift來韓就有可能

15. 這不就是東方神起NISSAN演唱會kkk

16. 想起NCT東京巨蛋... kkkk笑不出來

17. 難道不是《波西米亞狂想曲》出現過的Live Aid嗎...？

18. 體育場演唱會就是這樣，即便很遠也會陶醉在那個氛圍裡、很開心，心想「哇C我可是這級別歌手的粉絲」

出處：https://theqoo.net/hot/3196696807

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