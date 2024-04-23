在追《泪之女王》的你一定要来～韩星们的美丽秘密！带你走访韩流明星们的指定御用厂商，还送韩式宣传照！

韩国首尔是一个大家相当熟悉，说走就走的自由行好去处，不过就算去过首尔再多次，也不太可能有机会拜访这些明星们御用的品牌与服务地点～想看看为BlackPink与马东石等人服务的牙医医院、BTS与(G)I-DLE舞台上御用的美丽韩服，还有《泪之女王》洪海仁经营的百货公司吗？

这个行程名为「2024韩国首尔韩流商机见学团」，是为了让大家进一步了解韩星幕后的秘密推手，是哪些机构让他们变得更美更帅气？首波行程安排於5月21日（二）~5月25日（六），五天四夜绝无仅有的行程，了解韩国K-Beauty的美丽秘密。



走访的景点包含韩星指定牙医医院MINISH，拥有独步全球的牙医技术与诊疗模式，主打在一日内即可完成诊疗，颠覆大家对看牙医的恐惧。很多人觉得韩国医美很发达，但到底有哪些优点呢？本次也请到为韩星服务的MK Group集团负责人，为大家详细介绍韩国与台湾医美观点的不同，也可参观实际诊所营运状况。韩国对於个人形象的打造也非常有一套，也带大家来到专门为明星拍摄画报的知名摄影棚，为大家拍下韩式宣传照。



在时尚领域，韩国人在重要场合不可缺少的即是韩服，韩星御用的韩服知名店家，韩国国内韩服设计第一把交椅的LEESLE也是本次参访的行程之一，负责人将分享自己的创业经历，以及她如何打造让BTS、刘在锡、朴庆琳等明星们在舞台上呈现的改良式韩服。韩国历史剧中常出现非常细腻的配饰与随身物，都出自Maison_de_Yoon之手，此行也将带大家前往参观，体会饰品古今搭配的冲突感。

最多人正在追看的《泪之女王》，其中女主角金智媛所营运的百货公司即为现代百货汝矣岛店，内部装潢相当华丽，大家也可以在此行中去参观感受。除了配有全程韩语专业翻译外，也预留了很多自由观光的时间，让喜爱首尔的大家都能尽情享受美食与购物。出发在即尚有余位，更多行程资讯欢迎洽询(02)7756-1767李小姐。



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