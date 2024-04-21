【韓網熱門】只要做過一次兼職就不會再有「藝人好辛苦」這種想法

我挨著臭罵打掃洗手間、工作這麼辛苦還只拿最低時薪，他們拍一個廣告就賺進幾個億，餐廳每次播放他們的歌曲就有錢進賬，一想到這就超級羨慕啊ᅲᅲ

+晚自修結束剛回來，沒想到那麼多人回復... 我承認那樣講有些不懂事，只是做完兼職太累了，凌晨腦子一熱寫的文。 從來沒對藝人寫過惡評啊ᅲᅲ



韓國網友評論：

1. 真的，每次藝人擺出凍明太魚眼（*死魚眼）就想叫他們去酷澎搬貨試試

2. 覺得藝人可憐的人，很高幾率是不懂事的小學生或無業遊民

3. 成始璄：坦白講，當藝人真的太爽了，爽到不像話

4. 所以我追星時也偶爾覺得本命討厭

5. 真實，我做兼職之後乾脆脫離kpop了

6. 真的，藝人說因為職業辛苦所以常有人自殺，難道普通人就不自殺嗎kkk以數字來看，自殺的藝人也不是很多

7. 藝人這個職業唯獨在韓國獲得過高評價，隔壁日本的程度才對

8. Meenoi水準的藝人給沒聽過的化妝品拍個廣告就有2億韓元，真的很受打擊。 她有什麼代表歌曲還是很漂亮嗎，既沒有學識也沒有優秀事業，長得像不良學生的小混混做個化妝造型、笑個半天，就能賺到一間首爾以外地區的公寓kk這國家果然要完蛋了

9. 進普通公司也會遇到很多愛打聽別人私事、在背後說閒話的同事啊。 藝人只是因為認識的人更多，所以遇到有病的人也更多... 如果問你要當普通工薪族還是當藝人，同等勞動強度下藝人的收入根本沒法比

10. 當藝人確實爽歪歪啊kkk演唱會不好好跳舞也會有人找理由開脫「今天生病了」，闖禍也有人護航，爆出校暴也可以低調一陣子再復出，自然有婢女幫忙洗白。 吃穿都有工作人員伺候，一邊賺錢一邊收粉絲禮物kkk世上哪還有這種好康？在公司上班如果抱怨說身體不舒服，有誰會體諒哪怕一點嗎？

11. 雖然藝人也是通過努力才走到其地位，但首要條件是隨機獲得的外貌啊。 比如韓韶禧，讀書-服裝模特-廣告-拍戲爆紅，不是說她沒有努力，但如果沒有這個外貌，努力也沒用

12. 沒錯kkk我也是配合客人胃口硬擠出笑容，但拿到的只有最低時薪

13. 總是在電視節目裡說抑鬱症之類的，真的很不想聽。 專家說了：非常累的體力勞動比吃藥有效，根本沒空抑鬱，累到一躺下就睡著。 賺錢太輕鬆才會亂想和沉浸於自戀

出處：https://pann.nate.com/talk/372331493

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞