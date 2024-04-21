【韩网热门】只要做过一次兼职就不会再有「艺人好辛苦」这种想法

我挨著臭骂打扫洗手间、工作这么辛苦还只拿最低时薪，他们拍一个广告就赚进几个亿，餐厅每次播放他们的歌曲就有钱进账，一想到这就超级羡慕啊ᅲᅲ

+晚自修结束刚回来，没想到那么多人回复... 我承认那样讲有些不懂事，只是做完兼职太累了，凌晨脑子一热写的文。 从来没对艺人写过恶评啊ᅲᅲ



韩国网友评论：

1. 真的，每次艺人摆出冻明太鱼眼（*死鱼眼）就想叫他们去酷澎搬货试试

2. 觉得艺人可怜的人，很高几率是不懂事的小学生或无业游民

3. 成始璄：坦白讲，当艺人真的太爽了，爽到不像话

4. 所以我追星时也偶尔觉得本命讨厌

5. 真实，我做兼职之后干脆脱离kpop了

6. 真的，艺人说因为职业辛苦所以常有人自杀，难道普通人就不自杀吗kkk以数字来看，自杀的艺人也不是很多

7. 艺人这个职业唯独在韩国获得过高评价，隔壁日本的程度才对

8. Meenoi水准的艺人给没听过的化妆品拍个广告就有2亿韩元，真的很受打击。 她有什么代表歌曲还是很漂亮吗，既没有学识也没有优秀事业，长得像不良学生的小混混做个化妆造型、笑个半天，就能赚到一间首尔以外地区的公寓kk这国家果然要完蛋了

9. 进普通公司也会遇到很多爱打听别人私事、在背后说闲话的同事啊。 艺人只是因为认识的人更多，所以遇到有病的人也更多... 如果问你要当普通工薪族还是当艺人，同等劳动强度下艺人的收入根本没法比

10. 当艺人确实爽歪歪啊kkk演唱会不好好跳舞也会有人找理由开脱「今天生病了」，闯祸也有人护航，爆出校暴也可以低调一阵子再复出，自然有婢女帮忙洗白。 吃穿都有工作人员伺候，一边赚钱一边收粉丝礼物kkk世上哪还有这种好康？在公司上班如果抱怨说身体不舒服，有谁会体谅哪怕一点吗？

11. 虽然艺人也是通过努力才走到其地位，但首要条件是随机获得的外貌啊。 比如韩韶禧，读书-服装模特-广告-拍戏爆红，不是说她没有努力，但如果没有这个外貌，努力也没用

12. 没错kkk我也是配合客人胃口硬挤出笑容，但拿到的只有最低时薪

13. 总是在电视节目里说抑郁症之类的，真的很不想听。 专家说了：非常累的体力劳动比吃药有效，根本没空抑郁，累到一躺下就睡著。 赚钱太轻松才会乱想和沉浸於自恋

出处：https://pann.nate.com/talk/372331493

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