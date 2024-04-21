金賽綸再刪IG限動，疑借轉發影片表達心境：「因為不抱歉所以抱歉、就不能到此為止嗎？」

演員金賽綸昨日（4月20日）在個人IG限動轉發兩則影片、不久後刪除，疑似間接表達最近的不滿心境，欠缺成熟的行為令網友感到惋惜。

其中一支影片名為「對上司道歉的方法」，內容諷刺被迫道歉的情景：「對不起，為什麼對不起呢？因為不覺得對不起所以對不起。 」



另一支影片是電影《醉後的浪漫》（另譯：最普通的戀愛）裡孔曉振的台詞：「他x的超累，就不能到此為止嗎？」製作短影片的人加了字幕表示這是「最近非常想說的話」。



網友猜測金賽綸是通過影片間接表達心境。 日前有消息稱金賽綸將在5月出演話劇《蘿蔔水辛奇》復出，但因輿論返鄉欠佳在幾天後突然宣佈取消出演。



此前金賽綸在2022年5月在首爾江南區酒駕、多次衝撞行道樹和變壓器等並逃逸，導致臨近商戶遭受停電等損失。 當時金賽綸血液酒精濃度高達0.2%，遠遠超過吊銷駕照之標準。

之後金賽綸暫停演藝活動，去年8月出演MV嘗試復出。 期間亦有傳出在咖啡廳做兼職的消息，但遭到店家否認、疑似擺拍。 上月底電視劇《淚之女王》剛開始熱播時，金賽綸在IG限動PO出與主演金秀賢臉貼臉親密自拍照、約3分鐘後刪除，令網友猜測是在求關注、暗示自己與金秀賢級別的大明星有交集，再次加強大眾對她的負面觀感。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞