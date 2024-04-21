《淚之女王》收視再破20%！EP.14搶先看：白賢祐爲了救活洪海仁而懇切的祈禱，願望能否實現？

《淚之女王》第13集以全國收視率20.2%（首都圈收視率22.3%），再次獲得所有頻道同時段第一。

聽到找到治療方法的消息後，洪海仁（金智媛 飾）沉浸在生存的喜悅之中，於是接受白賢祐（金秀賢 飾）的離婚取消要求，積累幸福的回憶。距離手術日期越來越近，白賢祐和洪海仁前往德國。在進入研究室之前，白賢祐好不容易向洪海仁吐露手術副作用，陷入衝擊的洪海仁最終宣佈不接受手術。



先公開影片中，是白賢祐到教堂雙手合十懇切地祈禱讓洪海仁活下去，洪海仁也找到他並說：「每到凌晨都不知道你去哪裡，所以跟著你來了，努力的態度是可取的。」白賢祐也問努力什麼？洪海仁：「你要努力祈禱，以後才能去天堂啊！這樣我們無論生死才能在一起。」



之後白賢祐表示不是為了去天堂才努力祈禱的，是祈禱讓洪海仁一定要動手術，不需要連記憶都保留，只要能活著就好了。雖然洪海仁「嘴硬」說這沒有用，但...注視著白賢祐的眼神中也流露出很多感情。在丈夫的懇求下，洪海仁的心也逐漸動搖，她會做出什麼樣的決定？期待今晚的播出！





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