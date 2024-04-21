金赛纶再删IG限动，疑借转发影片表达心境：「因为不抱歉所以抱歉、就不能到此为止吗？」

演员金赛纶昨日（4月20日）在个人IG限动转发两则影片、不久后删除，疑似间接表达最近的不满心境，欠缺成熟的行为令网友感到惋惜。

其中一支影片名为「对上司道歉的方法」，内容讽刺被迫道歉的情景：「对不起，为什么对不起呢？因为不觉得对不起所以对不起。 」



另一支影片是电影《醉后的浪漫》（另译：最普通的恋爱）里孔晓振的台词：「他x的超累，就不能到此为止吗？」制作短影片的人加了字幕表示这是「最近非常想说的话」。



网友猜测金赛纶是通过影片间接表达心境。 日前有消息称金赛纶将在5月出演话剧《萝卜水辛奇》复出，但因舆论返乡欠佳在几天后突然宣布取消出演。



此前金赛纶在2022年5月在首尔江南区酒驾、多次冲撞行道树和变压器等并逃逸，导致临近商户遭受停电等损失。 当时金赛纶血液酒精浓度高达0.2%，远远超过吊销驾照之标准。

之后金赛纶暂停演艺活动，去年8月出演MV尝试复出。 期间亦有传出在咖啡厅做兼职的消息，但遭到店家否认、疑似摆拍。 上月底电视剧《泪之女王》刚开始热播时，金赛纶在IG限动PO出与主演金秀贤脸贴脸亲密自拍照、约3分钟后删除，令网友猜测是在求关注、暗示自己与金秀贤级别的大明星有交集，再次加强大众对她的负面观感。



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