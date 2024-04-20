《淚之女王》EP.13搶先看：白賢祐爲洪海仁準備聖誕驚喜！看到「情敵」出現，洪海仁大秀戒指 XD

《淚之女王》將在今晚（20日）播出第13集，白賢祐（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾演）一起提前享受了白色聖誕節的氣氛。

公開的照片中，是白賢祐為洪海仁準備的聖誕節驚喜活動，聖誕樹、 閃爍的燈飾和白雪飄落，看到的每個地方都充滿聖誕節的氣氛，對視的兩人讓人心動不已。每當白賢祐、洪海仁吵架時，白賢祐的祕書金珉奎（鄭旨桓 飾）和洪海仁的祕書羅彩妍（尹普美 飾）都戰戰兢競，看到變甜蜜的他們，很好奇他們的表情呢 XD



洪海仁之前從大姑子白美善（張允柱 飾）那聽到白賢祐的初戀故事後，不僅非常嫉妒，還多次詢問自己死後是否會和其他女人結婚。先公開影片中，洪海仁看到大家在用鳳仙花染指甲，也好奇問她們在做什麼，大家對她說用鳳仙花染指甲，如果到初雪那天還留著，初戀就會實現。

聊著聊著方實（李秀智 飾）主張過去白賢祐暗戀過自己，之前她還向周圍人誇耀自己是白賢祐的初戀，但白賢祐本人從來沒提過（笑）！這時...洪海仁秀出她的手指並秀出閃亮的戒指對大家說：「留到下初雪就可以了嗎？」



而《淚之女王》第12集已經刷新自身最高收視率20.7%（首都圈23.2%），距離結局只剩下4集，劇情會如何發展也讓觀眾們都相當好奇！

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