人氣男團 NCT DREAM 仁俊因健康問題暫停活動！下週台灣舉辦Showcase，粉絲可能無法見到完整體

今日（20）SM娛樂宣佈旗下人氣男團 NCT DREAM 的成員仁俊因健康問題將暫停活動。

SM娛樂表示：「仁俊最近因狀態不佳和焦慮不安症狀到醫院就診，檢查結果醫務人員認爲需要充分的穩定和休息。本公司認為藝人的健康是最優先的，與仁俊慎重的討論，決定集中進行治療和恢復。」



從今日預定的簽售會開始，仁俊將不參加活動，SM娛樂表示如果到了可以回歸活動的時候，會再次告知大家。對於已經預定的日程，SM娛樂：「NCT DREAM 的第三次單獨演唱會《THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE》將由 Mark、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟6名成員進行。很抱歉讓粉絲們擔心了，本公司將盡最大努力讓仁俊以健康的面貌與粉絲們見面。」而 NCT DREAM 下週（28日）將首次到台灣舉行 Showcase ，台灣粉絲可能無法見到完整體了 ㅠㅠㅠㅠ



另外，SM娛樂還警告正在持續檢查包括仁俊在內對所屬藝人的惡意誹謗、名譽毀損等惡意貼文進行起訴，在沒有妥善處理或協商的情況下，將追究法律責任。仁俊最近曾公開表示自己收到私生惡意訊息，他還公開截圖並表達不滿：「不要像老鼠一樣躲起來打字，有什麼話就面對面和律師說吧。」



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